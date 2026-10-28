Sosyal Medya Bu Fotoğrafı Konuşuyor: Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Bir Arada

Acun Ilıcalı ve eski eşi Şeyma Subaşı çocukları Melisa'nın doğum gününü kutlamak için bir araya geldi. İkilinin neşeli halleri ve samimi halleri sosyal medyada dikkat çekti. Paylaşılan fotoğraflar çok kısa bir süre içinde binlerce etkileşim alarak gündem yarattı.



İkilinin buluşması magazin gündemine bomba gibi düştü. Paylaşılan kareler büyük ilgi gördü. Sosyal medyada fotoğrafların altı yorumlarla doldu. Melisa'nın mutluluğu için eski çiftlerin bir araya gelmesi tam not aldı.



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Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı 2017 yılında Fransa'da görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuşlardı. Ünlü çift 2018 yılında ise anlaşmalı olarak boşandılar. Daha sonra iki isim de farklı insanlarla yeniden evlendi. Acun Ilıcalı hayatını Ayça Çağla Altunkaya ile birleştirdi. Şeyma Subaşı ise Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturdu. Fakat bu evlilikte fazla uzun sürmedi. Taraflar çok geçmeden boşandı.



Eski eşlerin kendilerine yeni hayatlar kurmalarına rağmen kızları için iletişimde kalması takdir topladı. Her doğum gününde gelenekselleşen bu buluşmalar aralarındaki dostluğun hiçbir zaman bitmediğini net bir şekilde kanıtlıyor.



