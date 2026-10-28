Sosyal Medya Bu Fotoğrafı Konuşuyor: Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Bir Arada

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı kızları Melisa'nın doğum gününde bir araya geldi. Eski eşlerin samimi pozları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sosyal Medya Bu Fotoğrafı Konuşuyor: Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Bir Arada
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-10-2026 15:36

Acun Ilıcalı ve eski eşi Şeyma Subaşı çocukları Melisa'nın doğum gününü kutlamak için bir araya geldi.  İkilinin neşeli halleri ve samimi halleri sosyal medyada dikkat çekti. Paylaşılan fotoğraflar çok kısa bir süre içinde binlerce etkileşim alarak gündem yarattı.

İkilinin buluşması magazin gündemine bomba gibi düştü. Paylaşılan kareler büyük ilgi gördü. Sosyal medyada fotoğrafların altı yorumlarla doldu. Melisa'nın mutluluğu için eski çiftlerin bir araya gelmesi tam not aldı. 
 

Eski Eşlerden Örnek Anne Baba Tablosu ve Geçmişten Kalanlar


Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı 2017 yılında Fransa'da görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuşlardı. Ünlü çift 2018 yılında ise anlaşmalı olarak boşandılar. Daha sonra iki isim de farklı insanlarla yeniden evlendi. Acun Ilıcalı hayatını Ayça Çağla Altunkaya ile birleştirdi. Şeyma Subaşı ise Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturdu. Fakat bu evlilikte fazla uzun sürmedi. Taraflar çok geçmeden boşandı. 

Eski eşlerin kendilerine yeni hayatlar kurmalarına rağmen kızları için iletişimde kalması takdir topladı. Her doğum gününde gelenekselleşen bu buluşmalar aralarındaki dostluğun hiçbir zaman bitmediğini net bir şekilde kanıtlıyor.

 

 

Benzer Haberler
Yonca Evcimik’ten Sosyal Medyayı Sallayan Kareler! Yonca Evcimik’ten Sosyal Medyayı Sallayan Kareler!
Hafsanur Sancaktutan’ın Yeni Hali Olay! Trinity’ye Benzetildi Hafsanur Sancaktutan’ın Yeni Hali Olay! Trinity’ye Benzetildi
Özlem Ada Şahin’den Duygulandıran İtiraf: “Ne Ara Büyüdünüz?” Özlem Ada Şahin’den Duygulandıran İtiraf: “Ne Ara Büyüdünüz?”
Cumhuriyet Bayramı’nda Sefo Çılgınlığı! Bilecik Ayaklandı Cumhuriyet Bayramı’nda Sefo Çılgınlığı! Bilecik Ayaklandı
Mustafa Mert Koç’un Yanındaki Kadın Kim? Cevabı Şaşırttı Mustafa Mert Koç’un Yanındaki Kadın Kim? Cevabı Şaşırttı
Tuğba Özerk’ten Gazetecilere Sitem! “Bu Halimle Çekmeyin” Tuğba Özerk’ten Gazetecilere Sitem! “Bu Halimle Çekmeyin”
ÇOK OKUNANLAR
Hadise'den İzmir'de Unutulmaz Gece:
  • 23-10-2026 09:29

Hadise'den İzmir'de Unutulmaz Gece: "Nerdesin Aşkım?" Sorusuna Binlerce Kişilik Yanıt!

Deniz Baysal'ın Çocuk Konusundaki Fikirleri Radikal Şekilde Değişti
  • 28-10-2026 17:15

Deniz Baysal'ın Çocuk Konusundaki Fikirleri Radikal Şekilde Değişti

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a Romantik Doğum Günü Kutlaması!
  • 28-10-2026 15:58

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a Romantik Doğum Günü Kutlaması!

Zamanın Durduğu An: İsmail YK’nın Açılış Konserindeki Görüntüleri Gündem Oldu
  • 27-10-2026 15:06

Zamanın Durduğu An: İsmail YK’nın Açılış Konserindeki Görüntüleri Gündem Oldu

Hakkı Bulut Sahnede Fenalaştı! Hastaneden İlk Açıklama Geldi
  • 24-10-2026 09:05

Hakkı Bulut Sahnede Fenalaştı! Hastaneden İlk Açıklama Geldi