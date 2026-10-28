Ali Biçim'in Kardeşi Eda Biçim'den İnanılmaz Değişim: 4 Ayda 20 Kilo Verdi!

Ali Biçim'in kardeşi Eda Biçim 4 ayda 20 kilo verdi! Paris'ten paylaştığı son fotoğraflarla dikkat çeken fenomenin inanılmaz değişimi haberimizde.

Ali Biçim'in Kardeşi Eda Biçim'den İnanılmaz Değişim: 4 Ayda 20 Kilo Verdi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-10-2026 15:34

Ünlü içerik üreticisi Ali Biçim'in fenomen kardeşi Eda Biçim son dönemdeki radikal imaj değişikliği ve zayıflama süreciyle magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Saç stilinden makyajına giyim tarzından fiziksel görünümüne kadar baştan aşağı yenilenen Eda Biçim kısa süre içinde verdiği kilolarla hayranlarını adeta büyüledi. Sosyal medya hesabından yaptığı son Paris paylaşımları ise binlerce beğeni ve yorum alarak takipçilerinden tam not aldı.

Adım Adım Değişim: Kilo Verme Sürecini Şeffaflıkla Paylaştı

Sosyal medyadaki aktif paylaşımlarıyla geniş bir kitleye ulaşan Eda Biçim geçirdiği dönüşüm sürecini takipçilerinden gizlemedi. Mart 2024'te yayımladığı kilo verme temalı videonun ardından aynı yılın aralık ayında "Kilo verme hikayesi" başlığıyla detaylı bir içerik daha paylaşan fenomen süreci şeffaf bir şekilde aktarmıştı. Temmuz 2025'te olduğu meme estetiği operasyonunu da çekinmeden anlatan Biçim dış görünüşündeki bu büyük değişimin adımlarını samimiyetle gözler önüne serdi. Herhangi bir özel diyet ya da zayıflama iğnesi/ilacı kullanıp kullanmadığına dair henüz net bir açıklama yapmayan ünlü isim kısa sürede disiplinli bir yol kat etti.

Paris Pozlarıyla Nefes Kesti: İnce Beli Dikkat Çekti

Geçtiğimiz günlerde romantizmin başkenti Paris'ten peş peşe kareler yayımlayan Eda Biçim'in son hali eski fotoğraflarıyla yan yana getirilince aradaki fark net bir şekilde görüldü. Özellikle incelen beli ve fit duruşuyla objektif karşısına geçen fenomenin Paris tatilinden kareleri sosyal medyada hızla yayıldı. Söylentilere ve paylaşılan bilgilere göre dört aylık kısa bir zaman diliminde tam 20 kilo veren Biçim'in zarafeti, takipçilerinden "Harika görünüyorsun", "Değişimin ilham verici" şeklinde övgü dolu yorumlar aldı.

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