Barkod uygulaması tarih oluyor! Alışverişte yeni dönem başladı

Ticari ürünlerin, yerlerin, taşıma birimlerinin ve demirbaşların tanımlanmasını ve bilgi sistemlerine otomatik olarak aktarılmasını sağlayan barkod teknolojileri, dünya genelinde kabul gören veri ve uygulama standartlarını içerir. Bu standartların başında GS1 Firma Numarası gelir. Bu numara, küresel ticari ürün numarası olarak kullanılır ve iş dünyasının temel bir parçasıdır.

GS1 Firma Numarası, ürünlerin benzersiz bir kimliğe sahip olmasını sağlar. Bu sayede, her ürün dünya çapında takip edilebilir hale gelir. İşletmeler, ürünlerini bu numara ile etiketler ve bu sayede envanterlerini daha verimli bir şekilde yönetebilirler.

GS1 Firma Numarası, ürünlerin kimliğini belirlerken, GTIN (Global Ticari Ürün Numarası) ise bu kimliği ürünler üzerine yerleştiren barkod etiketini temsil eder. Üreticiler, ürünlerini piyasaya sürmeden önce bu etiketleri bastırır ve ürünlerin üzerine yerleştirirler.

GTIN, alışverişin vazgeçilmez bir parçasıdır. Her alışveriş yaptığınızda, ürünlerin üzerindeki barkodları tarar ve bu sayede ürünlerin fiyatlarını, menşeini ve diğer önemli bilgileri öğrenirsiniz. GS1 Türkiye'nin sunduğu barkod hizmeti, bu sistemin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar.

Yeni Sistemle Neler Değişecek?

Peki, yeni gelecek olan barkod sistemi neler getiriyor? İşte bazı önemli değişiklikler:

Daha Hızlı ve Güvenilir Takip: Yeni sistem, ürünlerin daha hızlı ve güvenilir bir şekilde takip edilmesini sağlayacak. Bu, tüketiciye daha iyi bir alışveriş deneyimi sunacak ve işletmelere daha iyi bir envanter yönetimi imkanı sağlayacak. Dijital Entegrasyon: Yeni barkod sistemi, dijitalleşme trendine uygun olarak daha fazla entegrasyon imkanı sunacak. Bu sayede, online alışveriş platformları ve mağazalar arasında daha sorunsuz bir veri paylaşımı sağlanacak. Ürün Bilgisi Zenginliği: Yeni sistemin daha fazla veri depolama kapasitesi sayesinde, ürünler hakkında daha fazla bilgi barındırabilecek. Tüketici, ürünün içeriği, menşei ve üretim tarihi gibi daha fazla detaylı bilgiye erişebilecek.

Barkod sistemi, ticaret dünyasının temel taşlarından biri olarak önemini koruyor. Yeni gelecek olan sistem, bu önemi daha da artıracak ve alışveriş deneyimimizi daha da zenginleştirecek gibi görünüyor. İlerleyen günlerde yeni sistemle ilgili daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor.

GS1 Türkiye, yüzde doksan dokuz markette bulunan barkod sistemini güncelliyor. Artık ilk harfi "K" olan karekodlar, tüketicilere ürünler hakkında çok daha fazla bilgi sunacak. Bu büyük değişiklikle birlikte, ambalaj üzerindeki bilgilerden seri numarasına, ham madde ayrıntılarından karbon emisyon ölçümlerine kadar birçok veriyi tek bir kod içinde bulabileceksiniz.

Yeni karekod sistemi, tüketicilerin ürünler hakkında daha fazla bilgiye erişmelerini sağlayacak. Market raflarındaki ürünlerin artık sadece fiyatları değil, aynı zamanda üretim süreçleri, hammaddelerin kaynağı ve çevresel etkileri gibi önemli ayrıntıları da gösteriyor olacak. Bu da tüketicilere daha bilinçli alışveriş yapma fırsatı sunacak.

Karekod sistemi aynı zamanda son kullanma tarihi yaklaşan ürünleri tanımlayarak daha güvenli bir alışveriş deneyimi sunacak. Artık market kasalarında son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satılma riski ortadan kalkacak. Bu, tüketicilerin daha sağlıklı ve güvenilir ürünler satın almalarına yardımcı olacak.

Yeni karekod sistemi, Avrupa Birliği Dijital Ürün Pasaportu ile uyumlu olarak çalışacak. Bu pasaport, ürünlerin karbon emisyonları, su tüketimi, üretim süreci ve hatta işçi hakları gibi çeşitli ayrıntıları içerecek. Bu sayede tüketiciler, çevresel etkileri ve üretim koşullarını daha iyi anlayabilecekler.

Karekoda geçiş süreci, 2024 ile 2030 yılları arasında farklı yönetmeliklerle adım adım hayata geçirilecek. Bu süreçte GS1 Türkiye, marketler ve üreticilerle işbirliği yaparak yeni sisteme sorunsuz bir geçiş sağlamayı hedefliyor. Bu büyük değişim, tüketicilerin daha bilinçli alışveriş yapmalarına ve ürünlerin güvenliğini artırmalarına yardımcı olacak.

Karekod sistemi, Türkiye'nin perakende sektöründe önemli bir dönüşümü temsil ediyor. Daha fazla bilgi, daha iyi kararlar ve daha güvenli alışveriş deneyimi sunarak tüketicilerin yaşamlarını kolaylaştıracak. Bu yeni sistem, marketlerdeki alışverişin geleceğini şekillendirmeye adım atıyor.