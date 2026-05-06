Barışma Uzun Sürmedi mi? Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı’dan Şaşırtan Hamle

Ekranların başarılı oyuncusu Selahattin Paşalı ve eşi Lara Paşalı’nın evliliği üzerindeki kara bulutlar dağılmıyor. Bir süredir kriz iddialarıyla gündeme gelen ve evliliklerini kurtarmak için çaba sarf eden çiftten gelen son haberler, hayranlarını yeniden endişelendirdi.

"Bir Şans Daha" Demişlerdi

Geçtiğimiz aylarda ilişkilerinde ciddi sorunlar yaşadığı konuşulan çift, yaptıkları açıklamayla evliliklerine bir şans daha verdiklerini duyurmuştu. Bu süreçte ilişki terapisine gittikleri öne sürülen ikiliden Lara Paşalı’nın yeniden alyans takmaya başlaması, "Buzlar eridi, barıştılar" şeklinde yorumlanmıştı.

Final Sonrası Ayrı Rotalar

Ancak barışma haberlerinin üzerinden çok geçmeden çiftin ayrı ayrı tatil planları yapması kafaları karıştırdı. Başrolünde yer aldığı "Kıskanmak" dizisinin final çekimlerini tamamlayan Selahattin Paşalı, yorgunluk atmak için soluğu Bodrum’da aldı. Ünlü oyuncunun Bodrum tatilinde yanında eşinin olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Lara Paşalı İngiltere’ye Gitti

Eşi Bodrum’da güneşin tadını çıkarırken, Lara Paşalı ise kızıyla birlikte İngiltere’ye uçtu. Sosyal medya hesabından arkadaşlarıyla vakit geçirdiği anları paylaşan Lara Paşalı’nın bu hamlesi, "Kriz yeniden mi alevlendi?" sorusunu akıllara getirdi.

Çiftin bu mesafeli tatil tercihi, sosyal medyada evliliklerindeki sorunların henüz tamamen çözülmediği ve krizin derinleşmiş olabileceği iddialarını güçlendirdi.