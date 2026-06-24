Barış Murat Yağcı’nın Yeni İmajı Tartışma Yarattı!

Survivor 2026’ya katılan Barış Murat Yağcı yarışmada yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle adadan erken ayrılmak zorunda kalmıştı. Özellikle ödül oyunu sırasında yaşadığı bu sakatlık sonrası hastaneye kaldırılması hem yarışma arkadaşlarını hem sevenlerini oldukça endişelendirmişti. O dönem Acun Ilıcalı da ada konseyinde yaptığı açıklamada doktor raporları doğrultusunda Yağcı’nın yarışmaya devam edemeyeceğini duyurmuştu.

Zor Süreçten Sonra Dinlenme Dönemi

Sakatlık sonrası yaşadığı süreç Barış Murat Yağcı için kolay olmadı. Yarışma temposundan bir anda uzaklaşmak zorunda kalması hem fiziksel hem mental olarak dinlenmesini gerektirdi. Bir süre gözlerden uzak kalan Yağcı tedavi sürecini tamamladıktan sonra yavaş yavaş normal hayatına dönmeye başladı.

Bu süreçte zaman zaman arkadaşlarıyla bir araya gelen ve sosyal medyada görünür olmaya başlayan oyuncu hayranlarına da iyi olduğunu göstermiş oldu. Özellikle Survivor’dan kalan arkadaşlıklarını sürdürmesi dikkat çekti.

Serhan Onat Sürprizi ve Keyifli Anlar

Barış Murat Yağcı Survivor’dan arkadaşı Serhan Onat ile bir araya geldiği anları da sosyal medya hesabından paylaştı. İkiliyi birlikte gören takipçiler bu karelere oldukça ilgi gösterdi. Yarışma sonrası dostluklarının devam etmesi hayranlar tarafından da olumlu karşılandı.

Bu buluşma Yağcı’nın yeniden eski enerjisine döndüğünün bir göstergesi olarak yorumlandı. Samimi ve eğlenceli anların paylaşıldığı bu kareler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

İmaj Değişikliği Şaşırttı

Barış Murat Yağcı, imaj değişikliğine giderek saçlarını sarıya boyattı. pic.twitter.com/bWzVSF4Qwz — Onedio (@onedio) June 24, 2026

En çok konuşulan detay ise Barış Murat Yağcı’nın yeni imajı oldu. Yarışma sonrası görünümünü değiştirmeye karar veren Yağcı’nın saçlarını sarıya boyattığı görüldü. Bu değişim sosyal medyada hızlı şekilde gündem oldu.

Takipçileri yeni haline farklı tepkiler verdi. Kimileri bu değişimi oldukça beğenirken kimileri ise eski tarzını daha çok yakıştırdığını belirtti. Ancak genel olarak bakıldığında Yağcı’nın bu değişimle birlikte daha farklı bir enerji yakaladığı yorumları yapıldı.

Sosyal Medyada Yeniden Gündemde

Barış Murat Yağcı Survivor sonrası yaşadığı tüm bu gelişmelerle yeniden magazin gündeminin dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Hem yaşadığı sakatlık süreci hem sonrasında yaptığı imaj değişikliği onu tekrar konuşulan bir isim yaptı.