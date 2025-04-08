Barış Murat Yağcı’dan İngiltere Sürprizi! Öyle Bir İsimle Bir Araya Geldi ki...

Barış Murat Yağcı İngiltere’de İlkay Gündoğan ile Buluştu! Derbi Vlog’u Yolda

Survivor All Star yarışmasından sürpriz bir şekilde elenen Barış Murat Yağcı, soluğu İngiltere’de aldı. Yoğun geçen yarışma sürecinin ardından nefes almak isteyen Yağcı, futbol heyecanının kalbinin attığı Manchester’a gitti. Ünlü isim, hem Manchester derbisini izledi hem de dünyaca ünlü futbolcu İlkay Gündoğan ile tanışma fırsatı yakaladı.

Manchester Derbisinde Sürpriz Buluşma

İngiltere ziyareti sırasında sosyal medya hesaplarından ardı ardına paylaşımlar yapan Yağcı, Manchester City ile Manchester United arasında oynanan heyecan dolu derbiye katıldı. Yaşadığı deneyimi, “İngiltere'de harika bir derbi haftası geçirdim” sözleriyle anlatan oyuncu, takipçilerine unutulmaz bir vlog hazırladığını da müjdeledi.

İlkay Gündoğan ile Aynı Karede

Sürprizler bununla da sınırlı kalmadı. Barış Murat Yağcı, milli futbolcu İlkay Gündoğan ile tanıştı. Bu buluşmadan duyduğu mutluluğu gizlemeyen Yağcı, “İlkay ile tanışmak benim için büyük bir gururdu” notunu düştü. Tanışma anını belgeleyen kareleri sosyal medyada paylaşan ünlü isim, hayranlarından büyük ilgi gördü.

Vlog Geliyor, Heyecan Dorukta

Survivor sonrası farklı alanlara yönelen Barış Murat Yağcı, futbol ve seyahat tutkusunu birleştirdiği içeriklerle takipçilerini etkilemeye devam ediyor. Manchester'daki deneyimlerini detaylı bir vlog ile anlatacağını belirten Yağcı, kısa sürede YouTube ve Instagram'da merakla beklenen içerik üreticilerinden biri olma yolunda ilerliyor.