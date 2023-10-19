Barış Manço'nun anısı Belçika'da ölümsüzleştirilecek

Anadolu'nun unutulmaz seslerinden biri olan Barış Manço'nun anısına Belçika'da bir anıt dikilmeye hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, bu güzel haberi sosyal medya hesabından duyurarak Anadolu müziğinin efsane ismini Belçika'nın Liege şehrine taşıyacaklarını müjdeledi.

Anadolu'nun renkli ezgileri ve özgün tarzıyla hafızalara kazınan Barış Manço'nun sanatı artık Belçika'da da yaşayacak. Doğukan Manço, Liege Belediye Başkanı Willy Demeyer ve Belçika Maliye Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek bu özel projenin detaylarını görüştü.

Doğukan Manço'nun paylaşımında, "Bugün Belçika'da Liege Belediye Başkanı (Willy Demeyer) ve Belçika Maliye Bakanlığı ile masaya oturduk. Barış Manço anısına ülke genelinde yapılacak etkinlik ve onun ismini yaşatacak anıt ve çalışmalar için aldığımız davetin detaylarını size ilerleyen zamanda aktaracağım" ifadelerine yer verdi.

Bu özel anıt ve etkinlikler, Barış Manço'nun müziğini ve sanatını sonsuza kadar yaşatacak ve hayranlarına unutulmaz anlar sunacak. Barış Manço'nun unutulmaz şarkıları ve renkli kişiliği, Belçika'da da ölümsüzleşmeye devam edecek.