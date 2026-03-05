Barış Falay’ın Oğlu Mavi Rüzgar’ı Görenler Şoke Oldu! İşte Son Hali.

Magazin dünyasının gözlerden uzak, huzurlu ve örnek çiftlerinden olan Barış Falay ile Esra Ronabar, bugünlerde büyük bir gurur yaşıyor. 2006 yılında dünyaevine giren ve 2009 yılında oğulları Mavi Rüzgar’ı kucağına alan oyuncu çiftin küçük oğlu, artık bir delikanlı oldu.

"Hikayemizin En Güzel Yeri"

Esra Ronabar, oğlu Mavi Rüzgar’ın 17. yaş gününü kutlamak için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Oğlunun boyunun kendisini geçtiği görülen fotoğrafları paylaşan başarılı oyuncu, paylaşımına şu notu düştü:

"Hikayemizin en güzel yeri artık 17 yaşında..."

Sosyal Medyada "Boy" Gündemi

Paylaşılan karelerde en çok dikkat çeken detay, Mavi Rüzgar’ın anne ve babasının boyunu aşmış olmasıydı. Sosyal medya kullanıcıları, Mavi'nin son halini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.