Barış Falay'dan ters köşe...

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Star’ın yeni dizisi Ömer’de rol alan Barış Falay, cami imamı Reşat Ademoğlu olarak izleyici karşısına çıktı.



Bugüne kadar pek çok başarılı projede yer alan Falay, Ömer’deki Reşat karakteriyle de adından söz ettirmeyi başardı.





Rolüyle ilgili konuşan Falay:

En başta yönetmen arkadaşım Cem Karcı bu projede yer almamda önemli bir etmen. Yine Cem Karcı’nın OGM gibi, işlerini titizlikle yürüten bir şirketle çalışıyor olması destekliyor bu durumu. Bugüne kadar hep kendini tekrar etmeyen, mesleğimi yapabileceğim, birbirine benzemeyen rolleri oynamak istedim. Reşat karakterinin hikayenin bütüne hizmet eden, birleştirici yapısı da kabul etmem de çok önemliydi. Reşat, hikayenin ana çatışmasının merkezinde. Bu onu trajik bir karakter yapıyor. Oyuncu olarak bu durumdan çok keyif alıyorum. Değişip dönüşebilme fırsatı sunuyor.



Sezgileri güçlü, vicdanlı, merhametli, ailesine içtenlikle bağlı olan Reşat; annesi Nezahat ve oğlu Ömer’le yaşamaktadır. Reşat’ın Tahir ve Nisa adında iki çocuğu daha vardır. Kızı Nisa’nın onaylamadığı bir evlilik yapmasının ardından arasına mesafe koyan ama bu durumu kendi iç dünyasında sorgulayan Reşat, bu kez de oğlu Ömer’le aynı durumla karşı karşıya kalmanın kaygısını hissetmektedir.