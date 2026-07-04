Barış Baktaş Vatani Görev İçin Tekirdağ yolcusu: Asker Tıraşını Oldu Bugün Teslim Oluyor!

Sevdiğim Sensin dizisinin Civan'ı Barış Baktaş film çekimlerini tamamlayıp askere gidiyor.

Barış Baktaş Vatani Görev İçin Tekirdağ yolcusu: Asker Tıraşını Oldu Bugün Teslim Oluyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-07-2026 13:30


Kan Çiçekleri dizisinde sergilediği muazzam performansla dikkatleri üzerine çeken ve son olarak reyting rekorları kıran Sevdiğim Sensin dizisinde hayat verdiği Civan karakteriyle çabasız karizmasını tüm Türkiye'ye kanıtlayan genç kuşağın başarılı jönü Barış Baktaş kariyerine asil bir mola veriyor. Son olarak Muş'un büyüleyici atmosferinde çekimleri tamamlanan Babamın Damadı sinema filmindeki sahnelerini büyük bir profesyonelle bitiren yakışıklı aktör vatani görevini yerine getirmek üzere askere gidiyor.

Önce Asker Tıraşı Sonra Kışla!

Kariyer basamaklarını güçlü adımlarla tırmanırken lifestyle tarzı ve disiplinli set yaşantısıyla takdir toplayan Barış Baktaş askere gitmeden önceki ilk hazırlığını tamamladı.

Dizinin sezon finali yapması ve film çekimlerinin hemen ardından vakit kaybetmeden berber koltuğuna oturan başarılı oyuncu asker tıraşını yaptırdı. Son hazırlıklarını da çabasız bir soğukkanlılıkla tamamlayan Baktaş'ın bugün itibarıyla askerlik görevini yerine getireceği birliğine teslim olacağı öğrenildi.

Tekirdağ'da Silah Altına Alınıyor

Vatani görevini yerine getirmek üzere Tekirdağ'daki birliğine katılan ünlü jönün hayranlarını çok fazla özletmeyeceği de gelen sıcak bilgiler arasında. Barış Baktaş'ın kısa sürecek olan bedelli askerlik günlüğü şu takvimle ilerleyecek:

Bugün itibarıyla Tekirdağ'daki askeri birliğine giriş yapıyor. Kışladaki disiplinli günlerin ardından 29 Temmuz'da terhis belgesini alacak. Askerlik sonrası kısa bir dinlenme dönemi geçirecek olan oyuncu, Ağustos ayında fenomen dizisi Sevdiğim Sensin'in merakla beklenen 2. sezon çekimleri için yeniden kamera karşısına geçecek.

Barış Baktaş'ın asker tıraşlı hali ve kışla yolculuğu haberi internet dünyasına düşer düşmez başta X (Twitter) ve Instagram olmak üzere tüm magazin sayfalarında bir anda çalkantı yarattı. 

Sosyal medya kullanıcıları haberin altına "Barış Baktaş asker tıraşıyla da tam bir jön şimdiden hayırlı teskereler" şeklinde binlerce destek yorumu bıraktı. Kışla kapısından içeri girmeye hazırlanan Barış Baktaş bu vedasıyla haftanın en çok konuşulan ve en sempatik magazin manşetlerinden birine imza atmış oldu.

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