Barış Arduç’un Şaşırtan Geçmişi: Ünlü Olmadan Önce O Mesleği Yapıyormuş!

Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Barış Arduç, başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve geçmişine dair detaylarla da dikkat çekiyor. Son dönemde yer aldığı projelerle hayran kitlesini genişleten ünlü ismin, şöhret basamaklarını tırmanmadan önce icra ettiği meslek ise duyanları şaşırtıyor. 1987 yılında İsviçre'de dünyaya gelen ve eğitim hayatını Türkiye'de tamamlayan Arduç, oyunculuk dünyasına adım atmadan önce uzun yıllar oldukça farklı bir sektörde görev almış.

8 Yıl Boyunca Cankurtaranlık Yaptı

Oyunculuk eğitimine Ayla Algan ile tanıştıktan sonra profesyonel bir boyut kazandıran Barış Arduç, setlere adım atmadan önce vaktini Şile sahillerinde geçiriyormuş. Başarılı oyuncu, katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, oyunculuk öncesinde tam 8 yıl boyunca cankurtaranlık yaptığını dile getirdi. Profesyonel olarak yürüttüğü bu görev sırasında birçok kişiye yardım eli uzatan Arduç, bu mesleğin hayatındaki yerinin oldukça farklı olduğunu belirtti.

Binden Fazla Hayat Kurtardı

Cankurtaranlık yaptığı dönemdeki tecrübelerinden bahseden oyuncu, sayısal verilerle de dikkat çekici bir bilgi paylaştı. Görev süresi boyunca binlerce hayat kurtardığını ifade eden Arduç, bu mesleğin kendisine kattığı sorumluluk duygusuna değindi. Oyunculuk kariyeri başlayınca bu zorlu ve fedakarlık gerektiren mesleği bırakan sanatçı, bugün ekranlardaki başarısının yanı sıra geçmişindeki bu insani dokunuşla da anılıyor.

Özel Hayatı ve Kariyerindeki Dönüm Noktaları

Kariyerindeki yükselişi "Deliha" filmindeki "Cemil" karakteriyle geniş kitlelere yayılan Barış Arduç, bu projede eşi Gupse Özay ile tanışmıştı. 2020 yılında hayatlarını birleştiren çiftin, evliliklerinin ardından Jan Asya ismini verdikleri kızları dünyaya geldi. Hem aile hayatındaki mutluluğu hem de profesyonel kariyerindeki istikrarlı çizgisiyle örnek gösterilen oyuncu, şimdilerde yeni projeleriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Hayranları, oyuncunun bu çok yönlü geçmişini ve ekranlardaki performansını yakından takip etmeye devam ediyor.