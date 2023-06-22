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Barış Arduç'tan o soruya romantik yanıt: "Karıma aşığım..."

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in düğününe katılan Barış Arduç ve Gupse Özay, basın mensuplarıyla sohbet ederken kızları Jan Asya'nın kimine benzediği sorusuna romantik bir cevap verdi.

Barış Arduç'tan o soruya romantik yanıt:
Yayın Tarihi : 2023-06-22 11:31

Ünlü çift Barış Arduç ve Gupse Özay, Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in düğününe katılarak basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Çift, 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor. Basın mensuplarının "Bebek kime benziyor?" sorusu üzerine Barış Arduç, aşkını ilan ederek Gupse Özay'a yönelik "Ben karıma aşığım. Karıma benzemesi benim için müthiş bir şey" şeklinde cevap verdi.

Gupse Özay, doğumun ardından setlere ara vermişti ancak düğün törenine koyu renkte uzun bir elbiseyle katılarak doğal saçlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Basın mensuplarıyla düğün mekanının önünde bir araya gelen çift, bebekleriyle ilgili merak edilen soruyu da yanıtladı. Muhabirlerin "Bebek kime benziyor?" sorusu üzerine söz alan Barış Arduç, "Çok değişiyor. Biri görüp 'aynı babası' diyor, aynı gün başka biri geliyor 'aynı annesi' diyor. Karıma aşığım, karıma benzemesi benim için müthiş bir şey. Sağlığı yerinde olsun, bahtları güzel olsun başka bir şey istemem" şeklinde konuştu. Gupse Özay ise eşinin iltifatına şaşkınlıkla karşılık vererek "Canım çok teşekkür ederim" dedi.

Barış Arduç ve Gupse Özay çifti, kızları Jan Asya'nın mutluluğunu her fırsatta paylaşıyor. Bebekleriyle birlikte aile hayatlarını sürdüren ünlü çift, hayranlarının da sevgisini kazanmaya devam ediyor.

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