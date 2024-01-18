Barış Arduç'tan Gupse Özay'a övgü dolu sözler: 'Ben karımdan razıyım'

Gupse Özay'ın yeni filmi "Lohusa"nın galası, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleşti. Renkli dekorasyon ve dev bir cibinlikle süslenen galada, davetliler lohusa taçları takarak objektiflere poz verdiler.

Galaya katılan isimler arasında Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç da vardı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arduç, "Çok heyecanlıyım, karımın heyecanını da paylaşmaya geldim. Hormonel bir şey olduğu için normal bir süreç aslında. Ben karımın anneliğinden de yaptığı işlerinden de çok çok razıyım. Yazdı ve çıktı, çalışkanlığına hayranım karımın" diyerek eşine övgülerde bulundu.

Babalık sürecine de değinen Barış Arduç, "Çok iyiyiz. Sabah kızımla vakit geçirdim, Gupse'nin röportajları var diye. Ben çok sevdim babalığı" şeklinde konuştu.

Galada konuşan Gupse Özay ise, "İzleyiciyle birbirimizi tanımıyoruz. Ama aynı anda gülüp aynı anda duygulanarak uzaktan tanışacağız. Bu çok tatlı ve heyecanlı. Lohusalık gerçek. Hem trajik hem komik. Fakat her zorluk gibi el ele verince kolay aşılan bir şey. Anneler, kadınlar, kocalar, babalar, erkekler; filmimiz çok güzel. Çok sıcak, çok komik, çok gerçek. Uzaktan el ele verip kahkahalar atarak zorluklarımızı aşacağız" ifadelerini kullandı.