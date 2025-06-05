Barış Arduç ve Hande Erçel Köln Galası İçin Almanya’ya Uçtu

Hande Erçel ve Barış Arduç, başrollerini paylaştıkları yeni dizi "Aşkı Hatırla" için Almanya yolcusu oldu. Sabah saatlerinde Köln'e uçan ikili, dizinin Avrupa galasına katılmak üzere yola çıktı. Seyircilerin merakla beklediği galada, Erçel ve Arduç’un uyumu kadar kırmızı halı performansları da konuşulacak.

Avrupa Galası Köln’de Gerçekleşiyor

Birsen Altuntaş’ın haberine göre ikili, bu akşam Köln'de Cinedom Mediapark’ta gerçekleşecek gala etkinliğine katılacak. Uyumlarıyla dikkat çeken Erçel ve Arduç, galada röportajlar vererek Avrupa basınına poz verecek.

İstanbul Galası 17 Haziran’da

Yurt dışı galasının ardından Hande Erçel ve Barış Arduç, yarın İstanbul’a dönecek. “Aşkı Hatırla” dizisinin İstanbul galası ise 17 Haziran Salı günü düzenlenecek. Dizi, sadece oyuncu kadrosuyla değil, güçlü hikayesi ve görsel atmosferiyle de şimdiden büyük beklenti yaratıyor.