Barış Arduç Ulus Sokaklarında: "Şimdilerde Kendime Zaman Ayırıyorum!"

Ekranların sevilen ismi Barış Arduç, geçtiğimiz gün Ulus'ta objektiflere yansıdı. Her zamanki fit görünümü ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken yakışıklı oyuncu, yoğun temposu arasında kısa bir mola vererek basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni projeleri merakla beklenen Arduç, hayranlarını heyecanlandıracak ipuçları verdi.

"Toplantıya Birkaç Dakikam Kaldı"

Ulus'ta bir mekan çıkışı görüntülenen Barış Arduç, oldukça acelesi olduğunu belirterek söze başladı. "Çok kısa konuşmak için durdum. Buraya proje için değil, başka bir işim için toplantıya geldim" diyen oyuncu, zamanının kısıtlı olduğunu vurguladı. Dakikliğiyle bilinen Arduç, "Zamanım yok, birkaç dakika kaldı toplantıya" ifadelerini kullanarak iş disiplinini bir kez daha ortaya koydu.

Spor ve Dinlenme Dönemi

Yoğun çalışma dönemlerinin ardından dinlenmeye çekilen Barış Arduç, şimdilerde hayatının merkezine sağlığı ve huzuru koyduğunu dile getirdi. "Şimdilerde kendime zaman ayırıyorum, bol bol spor yapıyorum" diyen ünlü oyuncu, bu süreçte enerji depoladığını belirtti. Kısa açıklamasının ardından hızlı adımlarla toplantısına yetişen Arduç, fit formunu düzenli spor alışkanlığına borçlu olduğunu da kanıtlamış oldu.