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Barış Arduç tanınmak istemedi ama...

Gupse Özay ve Barış Arduç, kızları Jan Asya’yla Çeşme tatiline devam ediyor.

Barış Arduç tanınmak istemedi ama...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-08-2023 08:29

Ünlü çift Gupse Özay ve Barış Arduç, kızları Jan Asya ile birlikte keyifli bir tatilin tadını Çeşme'de çıkarmaya devam ediyor. Tatil boyunca sık sık objektiflere takılan çift, denizin ve güneşin tadını çıkarırken adeta pozitif enerjileriyle çevrelerine neşe saçıyor.

Özellikle son günlerde deniz kenarında görüntülenen çift, özgür ruhlarıyla dikkat çekiyor. Barış Arduç, tanınmamak için denize şapka ve güneş gözlüğü takmayı tercih ederek girdi. Ancak ünlü oyuncunun bu çabası, onun tarzıyla bütünleşerek daha fazla dikkat çekmesine neden oldu. Kızı Jan Asya ile suyun içinde oyunlar oynayan Arduç, adeta bir çocuk gibi eğlendi.

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