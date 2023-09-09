Barış Arduç soluğu sporda aldı

Ünlü oyuncu Barış Arduç, yaklaşan projesi için form tutuyor. Tatilden dönüşünde spor salonuna yönelen Arduç, uzun süredir birlikte çalıştığı antrenörü Göktuğ Mugan ile sıkı bir çalışma programına başladı. Bu anları antrenör Mugan, sosyal medya hesabından paylaştı.

Daha önce "Alparslan Büyük Selçuklu" dizisinde izlediğimiz Barış Arduç, fit görüntüsüyle tatilde dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi ise yakında Star TV ekranlarında başrolünü üstleneceği "Saplantı" kod adlı dizide izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.