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Barış Arduç soluğu sporda aldı

Barış Arduç, Star TV'nin OGM Pictures imzalı yeni dizisi "Saplantı" için hazırlıklara hız verdi. Tatilden dönüşünün ardından spor salonuna giden ünlü oyuncu, projeye fiziksel olarak hazırlanıyor.

Barış Arduç soluğu sporda aldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-09-2023 14:30

Ünlü oyuncu Barış Arduç, yaklaşan projesi için form tutuyor. Tatilden dönüşünde spor salonuna yönelen Arduç, uzun süredir birlikte çalıştığı antrenörü Göktuğ Mugan ile sıkı bir çalışma programına başladı. Bu anları antrenör Mugan, sosyal medya hesabından paylaştı.

Daha önce "Alparslan Büyük Selçuklu" dizisinde izlediğimiz Barış Arduç, fit görüntüsüyle tatilde dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi ise yakında Star TV ekranlarında başrolünü üstleneceği "Saplantı" kod adlı dizide izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

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