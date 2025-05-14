Barış Arduç Kiracısıyla Mahkemelik Oldu! Ünlü Oyuncu İcra Takibi Başlattı

Ünlü oyuncu Barış Arduç, kiracısının kira ödemelerinde eksiklik yapması nedeniyle 50 bin TL’lik zarar yaşadı. Uyarılarına rağmen ödeme yapılmayınca icra takibi başlattı, ardından hukuki süreç başladı.

3 Ay Üst Üste Eksik Ödeme Yaptı

Beşiktaş’taki evini kiraya veren Barış Arduç, geçtiğimiz yıl kiracısının üst üste üç ay boyunca kira bedelini eksik yatırdığını fark etti. Arduç’un iddiasına göre toplamda 50 bin TL eksik ödeme yapıldı. Uyarılara rağmen kiracıdan hiçbir dönüş alınamayınca oyuncu yasal yollara başvurdu.

“Mecbur Kaldım” Dedi

Arduç, icra takibi başlatarak alacağını tahsil etmeye çalıştı. Ancak kiracı bu takibe itiraz etti. İtirazın ardından Arduç, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak “itirazın iptali” için dava açtı. Dilekçesinde, tüm iyi niyetli girişimlerinin karşılıksız kaldığını ve dava açmaya mecbur kaldığını belirtti. Ünlü oyuncunun başvurusu mahkeme tarafından kabul edildi ve duruşma önümüzdeki günlerde gerçekleşecek.