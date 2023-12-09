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Barış Arduç: Eşimi çok yetenekli buluyorum!

Üç yıllık bir sessizlikten sonra Gupse Özay, kendi yazdığı senaryosu olan 'Lohusa' filmi ile geri dönüyor. Film, bir anne ve babanın doğumdan sonraki komik maceralarını konu alıyor ve Özay, projenin çekimleri için günleri geri sayıyor. Oyuncu Barış Arduç, eşi Gupse Özay'ın yetenekleri hakkında övgü dolu sözlerle konuştu.

Barış Arduç: Eşimi çok yetenekli buluyorum!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-12-2023 11:55

Son olarak 'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisinde performans sergileyen Barış Arduç, önceki gün Kuruçeşme'de bir mekan çıkışında kameralara yakalandı.

Yakışıklı oyuncu, eşi Gupse Özay'ın son projesi olan 'Lohusa' hakkında konuştu. "Çok etkilendim, detay vermek istemiyorum. Eşim gerçekten çok yetenekli, harika filmler yapıyor" dedi.

Arduç, 15 aylık kızları Jan Asya'nın evde uyuduğunu belirterek, "Bu saatlerde kızım uyuyor. Eşimle harika bir iş birliği içindeyiz. Onun işi olduğunda ben ilgileniyorum, benim işim olduğunda ise o ilgileniyor" şeklinde konuştu.

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