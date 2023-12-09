Barış Arduç: Eşimi çok yetenekli buluyorum!

Son olarak 'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisinde performans sergileyen Barış Arduç, önceki gün Kuruçeşme'de bir mekan çıkışında kameralara yakalandı.

Yakışıklı oyuncu, eşi Gupse Özay'ın son projesi olan 'Lohusa' hakkında konuştu. "Çok etkilendim, detay vermek istemiyorum. Eşim gerçekten çok yetenekli, harika filmler yapıyor" dedi.

Arduç, 15 aylık kızları Jan Asya'nın evde uyuduğunu belirterek, "Bu saatlerde kızım uyuyor. Eşimle harika bir iş birliği içindeyiz. Onun işi olduğunda ben ilgileniyorum, benim işim olduğunda ise o ilgileniyor" şeklinde konuştu.