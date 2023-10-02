Baran Bölükbaşı adres değiştirdi, “Saplantı”nın Erkan’ı oldu

Başarılı oyuncu, geçen sezon "Yalı Çapkını" dizisinde Tarık karakterini canlandırmıştı. Şimdi ise yeni projesi için hazırlıklara başladı. OGM Pictures ile anlaşan Bölükbaşı, Türkan Derya tarafından yönetilecek ve Aybike Ertürk tarafından yazılan bir dizi projesinde yer alacak. Bu dizi, Star TV'de izleyiciyle buluşacak.

Dizide Baran Bölükbaşı, genç başrol oyuncularından biri olan "Erkan" karakterine hayat verecek. Diğer oyuncular arasında Onur Seyit Yaran "Babür" (Karakter adı değişebilir), Nilsu Berfin Aktaş "Sabah", Meltem Akçöl "Simin" ve Nazlı Çetin "Çisil" gibi isimler bulunuyor. Ayrıca dizide, Sabah ve Çisil'in babaannelerini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Darcan canlandıracak. Baran Bölükbaşı, dizide Erkan rolünü üstlenirken, Simin'in kardeşi olacak ve Babür'ün kayınbiraderini canlandıracaktır.