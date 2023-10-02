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Baran Bölükbaşı adres değiştirdi, “Saplantı”nın Erkan’ı oldu

Baran Bölükbaşı, yakın bir zamanda "Yıldızlar Bana Uzak" dizisinin başrol karakteri Han için anlaşmıştı. Ancak son haberlere göre oyuncunun kariyerinde önemli bir değişiklik yaşandı. Bahadır İnce'nin yöneteceği "Yıldızlar Bana Uzak" dizisinin imza aşamasında olan Bölükbaşı, OGM Pictures ile anlaşma sağladı.

Baran Bölükbaşı adres değiştirdi, “Saplantı”nın Erkan’ı oldu
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 02-10-2023 17:35

Başarılı oyuncu, geçen sezon "Yalı Çapkını" dizisinde Tarık karakterini canlandırmıştı. Şimdi ise yeni projesi için hazırlıklara başladı. OGM Pictures ile anlaşan Bölükbaşı, Türkan Derya tarafından yönetilecek ve Aybike Ertürk tarafından yazılan bir dizi projesinde yer alacak. Bu dizi, Star TV'de izleyiciyle buluşacak.

Dizide Baran Bölükbaşı, genç başrol oyuncularından biri olan "Erkan" karakterine hayat verecek. Diğer oyuncular arasında Onur Seyit Yaran "Babür" (Karakter adı değişebilir), Nilsu Berfin Aktaş "Sabah", Meltem Akçöl "Simin" ve Nazlı Çetin "Çisil" gibi isimler bulunuyor. Ayrıca dizide, Sabah ve Çisil'in babaannelerini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Darcan canlandıracak. Baran Bölükbaşı, dizide Erkan rolünü üstlenirken, Simin'in kardeşi olacak ve Babür'ün kayınbiraderini canlandıracaktır.

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