Banyo ve tuvaletlerdeki sararmalar tarih oluyor! Adeta mucizevi iksir

Tuvalet ve banyolarda bulunan klozet, lavabo ve küvet gibi yüzeyler temizliği temsil eden beyaz renktedir. Ancak hem beyaz olması hem de sürekli kullanılan yüzeyler olması, banyo ve tuvaletlerde özellikle hanımların görmekten hiç hoşlanmadığı sararmaların oluşmasına neden oluyor. İşte bu sararmalardan kurtulmak, tamamen doğal malzemelerle hazırlanan karışımlarla çok kolay.

Banyo ve tuvaletinizi ne kadar sık temizlerseniz temizleyin klozet, küvet ve lavabo gibi beyaz yerlerde oluşan sararmaların önüne geçmek neredeyse imkansız. Hanımlar bu sararmalardan kurtulmak için her yolu deniyor. Çoğunlukla ağır kimyasallar içeren temizlik malzemeleri kullanılıyor. Ancak bu kimyasal maddeler de en az pis tuvalet ve banyolar kadar sağlığa zararlı. Ağır kimyasallar içeren bu temizlik malzemeleri zehirlenme vakalarına hatta ölümlere bile sebep olabiliyor.

Tamamen doğal malzemelerle saniyeler içinde tuvalet ve banyolardaki sararmalardan kurtulabileceğini öğrenen hanımlar ise bu mucizevi iksirleri merakla bekliyor. İşte tuvalet ve banyolarda bulunan beyaz zeminleri o istenmeyen sarı lekelerden kurtarıp ilk günkü ışıltısına kavuşturacak mucize karışımlar.

Karbonat ile beyaz sirke karışımı

Tuvalet ve banyonuzu ilk günkü gibi ışıl ışıl yapacak, tertemiz bir görüntüye kavuşturacak karbonat ile beyaz sirke karışımı;

3 yemek kaşığı karbonatı, 2 su bardağı beyaz sirkeyle iyice karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı temizlemek istediğiniz sararmış yüzeye uygulayarak 10-15 dakika kadar bekleyin. Ardından sadece temiz suyla durulayın. İşte o sapsarı yüzeyler kar beyaz hale geldi.

Çay ağacı yağı mucizesi

Saymakla bitmez faydalara sahip çay ağacı yağı temizlik konusunda da oldukça başarılı bir ürün. Sararmış yüzeyleri temizlemek için de çay ağacı yağını gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

1 su bardağı suyun içine 15 damla kadar çay ağacı yağı dökerek karıştırın. Karışımı bir sprey şişesi içine doldurun. Sararmış ve bir türlü beyazlamayan o yüzeye karışımı sıkarak yine yaklaşık 10-15 dakika kadar bekleyin. Bir fırça yahut sünger yardımıyla bölgeyi kısa süre ovalayın. Sararmış yüzeyler artık yok.

Limon suyu ve karbonat karışımı

Limon suyu ile karbonat karışımının özellikle kireç lekelerine karşı iyi bir temizlik malzemesi olduğu biliniyor. Ancak sarı lekeleri de yok etmekte bire bir olduğu pek bilinmeyen bir durum.

Bir limonu sıkarak suyunu çıkardıktan sonra üzerine karbonatı ekleyerek macun kıvamında bir karışım elde edin. Bu karışımı sarı lekelerin üzerine sürerek bir süre bekledikten sonra bir miktar ovaladıktan sonra artık o istenmeyen lekelerden kurtuldunuz demektir.

Sodanın temizlik etkisine inanmayacaksınız

Sade soda ile korkulu rüyası haline gelen o sarı lekelerden kurtulabileceğiniz aklınıza gelmezdi. Ancak bu mümkün.

Sade sodayı temizlemek istediğiniz sararmış yüzeye dökün. Bir süre bekledikten sonra ılık suyla birlikte ovalayın. Temiz suyla duruladığınızda artık banyo ve tuvaletiniz o özlediğiniz ışıltıya kavuşmuş olacak.