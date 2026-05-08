Banu Alkan'ın Zor Günü! Evinin Aidatlarını Ödeyemeyince Tahliye Edildi

Türk sinemasının ve magazin dünyasının renkli ismi Banu Alkan, bu kez özel hayatıyla değil yaşadığı kira kriziyle gündeme geldi. “Afrodit” lakaplı ünlü isim, ev sahibiyle mahkemelik oldu. Dava sürecinde ortaya çıkan detaylar ise dikkat çekti.

Ev Sahibinin Şüphesi Gerçeği Ortaya Çıkardı

İddiaya göre ev sahibi dairesini Banu Alkan'a değil Alkan'ın kardeşi Neziha Pekduyar adına kiraya verdi. Aidat ödemelerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle apartman yönetimi ve ev sahibi durumu araştırmaya başladı. Ev sahibinin yaptığı incelemeler sonunda evde aslında Banu Alkan’ın yaşadığı ortaya çıktı.

Ev sahibinin kira sözleşmesinde adı geçen kişinin dışında başka birinin evde oturmasının sözleşmeye aykırı olduğunu öne sürdüğü öğrenildi. Bunun üzerine noter aracılığıyla ihtarname gönderildiği ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı belirtildi.

Tahliye Davası Açıldı

Sorunun çözülememesi üzerine ev sahibi, tahliye talepli dava açarak konuyu yargıya taşıdı. Dava sürecinde Banu Alkan’ın avukatı da dikkat çeken bir savunma yaptı. Ünlü sanatçının tanınan biri olması nedeniyle güvenlik endişesi taşıdığı ve bu nedenle kira sözleşmesinin kardeşi adına düzenlendiğini belirtti.

Mahkemede değerlendirilen dosyada, kira ilişkisinin ev sahibinin bilgisi ve yazılı onayı olmadan başka bir kişiye devredilemeyeceği yönündeki hüküm öne çıktı. Fakat mahkeme süreci devam ederken Banu Alkan oturduğu evi tahliye etti. Alkan'ın anahtarları ev sahibine teslim etmesi sonrasında mahkeme, tahliye işlemi gerçekleştiği için yeniden karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Ancak davada ev sahibini haklı bulunması nedeniyle yargılama giderlerinin Banu Alkan’dan tahsil edilmesine karar verildi.

Banu Alkan Karara İtiraz Etti

Karar sonrası Alkan’ın avukatı dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. Ancak üst mahkeme de yerel mahkemenin verdiği kararı onadı. Böylece kira sözleşmesindeki hükümlerin geçerliliği bir kez daha vurgulanmış oldu. Banu Alkan cephesinden ise konuyla ilgili yeni bir açıklama gelmedi.