Bankalar Emeklilere Büyük Promosyon Yarışında! En Yüksek Promosyon 15 Bin TL'ye Ulaştı

Bankalar Emeklilere Büyük Promosyon Yarışında! En Yüksek Promosyon 15 Bin TL'ye Ulaştı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-01-2024 11:14

Emekli maaşlarına yapılan zamlar ve bankalar arasındaki rekabet, emekliler için büyük fırsatlar sunuyor. Her yıl güncellenen emekli maaşı promosyonları, bankaların müşteri çekme yarışını hızlandırıyor. Güncel bilgilere göre, şu anda en yüksek promosyon tutarı 15 bin TL'ye kadar çıkmış durumda. Bu rekabetin ortasında, emekliler kendilerine en uygun promosyonu bulmak için bankalar arasında seçim yapma şansına sahipler.

QNB Finansbank: QNB Finansbank, emeklilere çeşitli avantajlar sunarak öne çıkıyor. Nakit promosyonun yanı sıra, CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirimle toplamda 9 bin 200 TL'ye kadar emeklilik promosyonu sunuyor.

Yapı Kredi: Yapı Kredi, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren müşterilere 1 Eylül 2023 - 31 Ocak 2024 tarihleri arasında 9 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor.

Garanti: Garanti Bankası, emekli maaşını bankadan alan müşterilere 7 bin 500 TL'ye kadar nakit promosyon sağlıyor. Ayrıca, kredi kartı ile 500 TL harcamaya 1.000 TL bonus ve mobil uygulamadan müşteri olanlara ek 1.500 TL bonus ile toplamda 10 bin TL'ye kadar fırsat sunuyor.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan emekli maaşı zam oranlarıyla birlikte, bankalar da promosyonlarda güncellemeye gitti. Memur emeklileri yüzde 49.25, SSK ve Bağkur emeklileri ise yüzde 42.6 zam aldı. En düşük emekli maaşı 10 bin liraya çıkarken, bankalar da bu zamlarla birlikte promosyon tutarlarını revize etti.

Bankalar arasındaki bu rekabetin önümüzdeki günlerde daha da artması ve promosyonlarda yukarı yönlü revizyonların olması bekleniyor. Emekliler, kendilerine en uygun promosyonu seçerken, bankaların sunduğu avantajları dikkate alarak mali durumlarına en uygun tercihi yapma şansına sahipler.

Emekliler, bankaların sunduğu avantajlardan faydalanmak için 31 Ocak tarihine kadar başvuruda bulunabilirler. Bu tarihe kadar yapılan başvurular, belirlenen promosyon tutarlarından yararlanma şansı sağlıyor.

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