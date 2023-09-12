Banka Gizli Hazinesini Açıkladı! Herkese 1.000 TL Hediye

Bankalar müşteri portföyünü arttırmak adına bir çok kampanya düzenliyor. Düzenledikleri bu kampanyalar kredi imkanları ile birlikte belirli bir hizmet karşılığında sunulan geri ödemesiz destekler olarak biliniyor. Garanti Bankası'da gözünü yeni müşterilerine dikmiş bulunuyor. Bu kapsamda düzenlenen kampanya da belirli şartları taşıyan müşteriye 1.000 Tl bonus ödemesi yapılıyor. Ekonominin zorlaştığı günümüzde bonus avantajı, faizsiz kredi ve nakit avans fırsatı ile birlikte referans avantajı çok sayıda kişinin yakın metrajına girmiş bulunuyor. Garanti Bankası yeni kampanyası Garanti 1.000 TL bonus kampanyası için de sayılı gün kaldığı resmi internet sitesinde açıklanmış bulunuyor.

Garanti Bankası 1.000 TL Kampanyası

Garanti Bankası'na dijital kanallardan temassız olarak müşteri olunması teknolojisini tanıtmak için harekete geçen banka bu şekilde yeni müşteri olan ve bonus veya money bonus kredi kartı başvurusu yapan bireye tek seferde 1000 TL Bonus kazanma fırsatı sunuyor. Bankaya temassız müşteri olunması sonrasında kredi kartı başvurusu onaylanan bireye tek seferde 1000 TL ve üzeri ilk harcamasına 1000 TL Bonus hediye olarak anında geliyor.

Kampanyanın bitiş süreci sonrasında kazanılan bonuslar 27 Ekim - 27 Kasım 2023 tarihleri arasında kullanılabilmektedir. Bu tarihlere kadar kullanılamayan bonuslar otomatikman banka tarafından geri alınacaktır. Yeni müşterilere sunulan bu kampanyadan bir müşteri en fazla 1000 TL Bonus kazanabilmektedir. Garanti Bankası'nın düzenlediği bu kampanya bankacılık sektöründe dijitalleşmeyi ön plana almaktadır.

Garanti Bankası Bonus kredi kartı başvurusu

Garanti Bankası'na müşteri olarak kayıt olunması akabinde Garanti Bankası resmi web sitesine girip başvur butonuna tıklanması ile kredi kartı başvurunuzu başlatabilirsiniz. Size sunulan bilgileri doldurmanız sonrasında başvuru onayınız cep telefonunuza mesaj olarak gelecektir. Onay almanız durumunda kartınız gelir gelmez sanal kartınız ile birlikte alışverişe başlayabilirsiniz. Öte yandan Money Bonus kartı ile Migros Sanal Market Migros ve makro Center'da size özel olarak sunulan kampanyalardan faydalanabilirsiniz