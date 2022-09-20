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Gecce Magazin Haberleri

"Bandırma Füze Kulübü"nün yeni fragmanı yayınlandı!

Alina Boz ve Deniz Can Aktaş’ın başrolleri paylaştığı "Bandırma Füze Kulübü"nün vizyon öncesi son fragmanı yayınlandı.

KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 20-09-2022 14:35

Sinema tarihimizde biyografi filmleri türünde akım başlatarak sektörün gidişine yön verip farklı bir ivme kazandıran Dijital Sanatlar yapım şirketi, bu kez de Ömer Faruk Sorak’ın yönettiği “Bandırma Füze Kulübü”yle izleyicileri sinemanın büyüsüyle buluşturmaya hazırlanıyor. Filmininden merakla beklenen yeni fragman yayınlandı.

 

1950’li yılların sonunda, imkansızı mümkün kılıp dünyada ilk defa uzaya füze gönderen milletler arasına girmemizi sağlayan liseli gençlerin unutulan hikayesini beyazperdeye taşıyan film, istersek neler yapabileceğimizi sinemanın evrensel dilini kullanarak anlatıyor. Gerçek olaylardan esinlenen “Bandırma Füze Kulübü”, “İcat çıkarma otur oturduğun yerde” diyenlere inat engellemelere, alay edilmelere, imkansızlıklara rağmen bir avuç idealist liseli gencin muhteşem iradelerini tarihin tozlu sayfalarından çıkartıp unutulmaz kılıyor.

 

Alina Boz, Deniz Can Aktaş, Erkan Kolçak Köstendil, Aslı Bekiroğlu, Görkem Sevindik, Öykü Gürman, Tolga Canbeyli, Gökhan Yıkılkan, Bahtiyar Engin, Ahmet Saraçoğlu ve Altan Erkekli gibi birbirinden değerli isimlerin yer aldığı film, 21 Ekim’de CGV Mars Dağıtım aracılığıyla izleyicilerle buluşacak. 

 

 

 

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