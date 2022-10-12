Balkan Ninnisi’ne yeni bir oyuncu katıldı!

Türkiye’de sahnelenen “Mutlu Ol Yeter”, “Limonata”, “Kiraz Bahçesi”, “Ünlü Floransa” eserlerinde rol alan, yayınlandığında büyük ses getiren “Elveda Rumeli” dizisindeki Bedia karakteriyle büyük başarı sergileyen Begovska, Balkan Ninnisi’nde Elena’nın (Suzan Akbelge) kız kardeşi, Süleyman’ın (Erdal Özyağcılar) yıllar önce ayrıldığı büyük aşkı Nina karakteriyle yine büyük beğeni toplayacak.

Otuz beş yıllık aşkta mutlu son olacak mı?

Geçtiğimiz haftalarda izlediğimiz bölümlerde, Köfteci Süleyman ve Nina’nın sırlarla dolu dramatik hikayesine tanıklık etmiştik. Süleyman, uzun yıllar önce büyük aşk yaşadığı Nina’ya ulaşmaya çalışır. 11 Ekim Salı akşamı TRT 1’de yayınlanacak on beşinci bölümde, Süleyman’ın otuz beş yıl önce kaybettiği büyük aşkına kavuşmak için verdiği amansız mücadeleyi izleyeceğiz. Nina’nın dönüşü, hem Türk, hem de Makedon ailede büyük heyecan yaşatacak, geçmişten günümüze kadar gelen gizemli sırlar açığa çıkacak, uzun yıllar engel konulan, küllenen sevdalar için yeni umut ışıkları belirecek.

Balkan Ninnisi her Salı saat 20.00’de TRT 1’de…