Bali'de Melis Sezen Rüzgarı! Yağmurun Altında Havuz Dansı Olay Oldu.

'Deha' dizisindeki 'İmre' karakteriyle sergilediği başarılı oyunculuğun ardından soluğu tatilde alan Melis Sezen, yorgunluk atmak için rotayı egzotik ada Bali’ye çevirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan ve neşeli tavırlarıyla bilinen ünlü oyuncu, tropikal yağmur altındaki dansıyla yine tüm bakışları üzerine topladı.

Yağmura Aldırış Etmedi, Havuzda Dans Etti

Dans etmeye olan tutkusuyla tanınan Melis Sezen, Bali’nin büyüleyici atmosferinde kural bozmadı. Aniden bastıran yağmura rağmen keyfinden ödün vermeyen güzel oyuncu, kendini havuza bırakarak ritme ayak uydurdu.

Estetik Anlar: Yağmur damlaları altında sergilediği estetik figürleri takipçileriyle paylaşan Sezen, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu.

Doğal ve Özgür: Makyajsız ve doğal haliyle dikkat çeken oyuncunun, sadece anın tadını çıkardığı o anlar büyük beğeni topladı.

Takipçilerinden "Enerji" Patlaması

Melis Sezen'in kısa sürede viral olan videosu, binlerce yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Takipçileri, ünlü oyuncunun hayata bakış açısını ve bitmek bilmeyen enerjisini şu sözlerle övgüye boğdu:

"Hayatı şu kadın kadar özgür ve neşeli yaşasak yeter." "Sen hep dans et Melis, senin enerjin herkese iyi geliyor!" "İzlerken mutlu olmamak elde değil, resmen ruhu dinlendiriyor."

Tatilin Ardından Yeni Projeler Yolda

Bali’de enerji depolayan Melis Sezen’in, tatil dönüşü yeni sezon projeleri için görüşmelere başlayacağı konuşuluyor. Hem güzelliği hem de sempatik tavırlarıyla markaların da radarında olan Sezen, Bali paylaşımlarıyla daha uzun süre gündemde kalacak gibi görünüyor.