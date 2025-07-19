Balçiçek İlter, Sormazsam Olmaz ile Ekranlara Dönüyor

Ekranların sevilen isimlerinden Balçiçek İlter, yeni programıyla televizyon dünyasına iddialı bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Uzun süredir Herşey Masada programını sunan Seda Sayan, koltuğunu sürpriz bir isme devretti. Bu isim, cesur soruları ve dobra üslubuyla tanınan deneyimli gazeteci Balçiçek İlter oldu.

Sormazsam Olmaz Çok Yakında

Yeni program Sormazsam Olmaz, çok yakında TYT Türk ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Hafta içi her gün 20.00–21.30 arasında yayınlanacak olan

program, Balçiçek İlter’in güçlü kalemi ve tartışma yaratan sorularıyla dikkat çekecek. İlter, ekranlara getireceği yeni enerjisiyle izleyicileri etkilemeye hazır görünüyor.

Balçiçek İlter’in Dobra Tarzı

Gazetecilik kariyerinde cesur röportajları ve gündem yaratan açıklamalarıyla tanınan Balçiçek İlter, televizyon dünyasında da kendine sağlam bir yer edindi. Daha önce sunduğu programlarla büyük beğeni toplayan İlter, şimdi Sormazsam Olmaz ile gündemin nabzını tutacak. Programda magazin dünyasının merak edilen konuları, sıcak gelişmeler ve özel röportajlar izleyicilerle buluşacak.

Seda Sayan’dan Devralınan Koltuk

Seda Sayan’ın uzun süre sunduğu Herşey Masada programının ardından, ekranlarda yeni bir dönem başlıyor. İlter, devraldığı bu koltuğu farklı bir bakış açısıyla doldurmayı hedefliyor. İzleyiciler, Balçiçek İlter’in samimi ve net tarzını yeni programında da görmeye devam edecek.