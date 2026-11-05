Bakü'de Meryem Uzerli Rüzgarı: İmroz’da Bahar Galasında Biletler Anında Tükendi!

Gökçeada’da çekilen “İmroz’da Bahar” filminin Bakü galası, sinemaseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Galaya filmin başrol oyuncularından Meryem Uzerli katıldı.

Halit Ergenç ve Meryem Uzerli’nin başrollerini paylaştığı, “İmroz’da Bahar” filminin Bakü galası önceki gün gerçekleşti. Meryem Uzerli’nin katıldığı gala Azerbaycan’ın önde gelen premium sinema zincirlerinden CineMastercard’ın Deniz Mall’deki premium salonlarında düzenlendi. Galada, ön gösterim biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi.

Meryem Uzerli, basın mensupları ve hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Galada kendisini bekleyen sevenleriyle yakından ilgilenen, hediyelerini kabul eden ve herkesle tek tek fotoğraf çektiren başarılı oyuncu, samimi tavırlarıyla geceye damgasını vurdu.

Tüm Salonları Tek Tek Selamladı

Filmin gösterildiği tüm salonları ziyaret eden Meryem Uzerli, izleyicilerle buluşarak heyecanını paylaştı. Sinemaseverlerin alkışlarıyla karşılanan oyuncu, filmiyle ilgili duygularını “Azerbaycan’a ve Bakü’ye ilk kez geliyorum ama daha ilk andan itibaren bu güzel şehre ve sizlere büyük bir hayranlık duydum. Beni öylesine sıcak karşıladınız, öylesine güzel ağırladınız ve sevginizle sarmaladınız ki kendimi hiç yabancı hissetmedim. Bu sevgi benim için çok kıymetli. ‘İmroz’da Bahar’ filmimize gösterdiğiniz yoğun ilgi de mutluluğumu ve heyecanımı daha da artırdı. Bu özel hikâyeyi sizlerle paylaşmak ve burada olmak benim için unutulmaz bir deneyim. Hepinize kalpten teşekkür ediyorum.” sözleriyle dile getirdi.

Bakü’de sinemaseverlerden büyük ilgi gören “İmroz’da Bahar”, galanın ardından izleyicilerle buluştu. Doğası, tarihi ve kültürel yapısıyla öne çıkan Gökçeada’nın etkileyici ambiyansında geçen film, adada yolları kesişen iki farklı hayatın hikâyesini merkezine alıyor. Geçmişleriyle yüzleşmek zorunda kalan bu iki karakter, hayatın onlara sunduğu ikinci bir şans ihtimali etrafında yeniden şekillenen bir yolculuğa çıkıyor.