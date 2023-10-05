Bakan Bolat resmi rakamları açıkladı! otomobil piyasasındaki düşüş yüzde 15'i buldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve yardımcıları geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanlığı'nın Söğütözü Kampüsü'ndeki Turkuaz Salon'da düzenlenen bir toplantıda Motorlu Taşıtlar Federasyonu'nun önemli üyeleriyle bir araya geldi. Bolat, manipülasyonlar, haksız uygulamalar ve önemli fiyat artışlarını gerekçe göstererek piyasadaki tedirgin edici dalgalanmalardan duyduğu endişeyi dile getirdi.

14-28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen ulusal seçimlerin ardından yeni kurulan hükümet, ticaret ve piyasa sektörlerindeki dalgalanmayı dengelemek için hızlı önlemler aldı. Bolat, "Motorlu araç üretiminin tüm kesimlerinden ve bayilerden paydaşları davet ettikten sonra sizlerin öneri ve destekleriyle çeşitli düzenlemeler yaptık" dedi.

Otomobil Fiyatlarında İndirimler Ufukta

Piyasada son dönemde yaşanan reformlara dikkat çeken Bolat, "Hem yeni hem de ikinci el otomobil piyasasında bir bolluk var. Fiyatlarda %15'e varan bir düşüş gözlemledik. Bayiler indirim yapmaya başladı ve yılsonuna kadar otomobil modellerine ve markalarına göre %10 ila %20 arasında değişen indirim kampanyaları görmeyi bekliyoruz. Bu gerçekten de tüketicilerimiz için olumlu bir gelişme. Daha istikrarlı ve rasyonel bir piyasaya doğru atılmış bir adımdır. Rekabet gücümüzü yeniden kazandık."

Otomobil Pazarının Sürekli Takibi

Piyasadaki dalgalanmaların motorlu araç satıcıları üzerindeki olumsuz etkilerini kabul eden Bolat, bu zorlukların aşılmasında bakanlık ekibinin ortak çabalarını vurguladı. "Denetimlerimizin sıkı bir şekilde devam etmesini sağlayarak piyasayı gözetim altında tutmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde diğer sektörlerde de benzer karışıklıklara karşı gerekli tedbirler alınacaktır" dedi.

Emlak Piyasasına İlişkin Görüşler

Bolat, gayrimenkul sektörünün dinamikleri hakkında yorumda bulunarak piyasa balonlarının ortadan kaldırıldığını belirtti. Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu yeni önlemleri görüşmek üzere yakında bakanlıkla bir araya gelecek.

Büyük İndirimlerle Dönüm Noktası Kutlamaları

Bolan, gıda perakendecilerinin Cumhuriyet'in 100. yıldönümünü kutlamak için büyük indirimler yapacağını ima etti. "Enflasyonla mücadele çabalarımızda başarılı olacağımızdan eminiz" dedi.

MASFED Başkanı Erkoç araç fiyatlarındaki düşüşü doğruladı ve Bakanlığın sorunları ele alma ve paydaşları dinleme konusundaki proaktif yaklaşımını övdü. "Fiyatları artıranların bayiler ve motorlu araç satıcıları olduğuna dair yanlış bir algı vardı. Ancak gerçekte en çok zararı bizim sektörümüz gördü" dedi.

Yeni Kampanyalar Başladı

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel, araç pazarındaki gelişmeleri değerlendirerek görüşlerini paylaştı. Otomotiv pazarı 2023 yılı Eylül ayında bir önceki yıla göre yaklaşık %56 oranında büyüyerek Eylül ayı itibariyle toplam 857.575 adede ulaştı. 2023'te artan üretimle birlikte otomobile erişim daha zahmetsiz hale geldi.

Ertemel, "Geçtiğimiz yıl özellikle yeni modeller için bekleme süreleri 6-7 aydan başlarken, 2024 yılında bunun kısalmasını bekliyoruz" dedi.