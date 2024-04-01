Bahar'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha

Show TV’nin, MF Yapım imzalı dizisi ''Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’’ın merakla beklenen 8. bölümünden yeni bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu. Haftalık reytinglerde de zirvenin sahibi olan diziden yayınlanan tanıtım, yeni bölümde seyircilere duygu yüklü anlara tanık olacaklarının ipuçlarını verdi.

Bahar'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-04-2024 18:25

Show TV'nin MF Yapım tarafından hazırlanan ve büyük bir merakla beklenen dizisi "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?"ın 8. bölümünden yeni bir tanıtım daha seyircilerle buluştu. Haftalık reytinglerde de birinci sırayı elde eden diziye ait tanıtım, yeni bölümde duygu dolu anlara şahit olacaklarını seyircilere işaret ediyor.

Yayınlanan tanıtımda, hastaneye kaldırılan Rengin'in Bahar'a af dilemesi için "Bana bir şey olursa, senden özür dilerim!" sözleriyle duygusal bir an yaşanırken, Timur'un Rengin için duyduğu endişeyi gören Bahar'ın, ikili arasındaki ilişkiyi anlayıp anlamayacağı merak konusu oldu.

Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Ayça Üzüm'ün kaleme aldığı, MF Yapım imzalı dizinin oyuncu kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Her şeye rağmen hayatın yeniden başlayabileceğini hatırlatan "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" her salı günü saat 20.00'de Show TV'de izleyicilerle buluşuyor!

İşte Bahar’ın 8. Bölüm 2.Tanıtımı;

 

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