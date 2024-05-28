Bahar setinde büyük olay! "Demet Evgar asistana küfür etti" iddiası

Başarılı oyuncu Demet Evgar, rol aldığı 'Bahar' dizisinde Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak ve Ecem Özkaya gibi isimlerle birlikte sergilediği performansla övgüleri toplarken, hakkında çıkan ilginç bir iddiayla gündeme geldi.

16. bölümüyle sezon arası verecek olan dizinin başrol oyuncusu Demet Evgar'ın, 'Aramızda Kalmasın' programında ortaya atılan iddialara göre, geçtiğimiz günlerde kendi sahne süresi ile ilgili soru soran yönetmen asistanına sesini yükselttiği ve ardından küfür içeren bir konuşma yaptığı öne sürüldü.

Asistan, Evgar'ın kendisine küfür etmesinin ardından konuyu dizinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt'a taşıdı. Yönetmen ise ekibinden birine yapılan bu saygısızlığı kabul etmeyeceğini söyleyerek seti paydos etti. Yönetmen, aynı zamanda Evgar'ın özür dilemediği takdirde setin başlamayacağını da belirtti. Bunun üzerine başrol oyuncusu ağlayarak af diledi.

Müge Dağıstanlı, ortaya çıkan iddialar hakkında şunları söyledi: "Bu sorun Şubat'tan beridir devam ediyor. Sorunun ise Demet Evgar'ın zaman zaman yönetmeni dinlememesi ve kostüm yapan ekibi zora sokması gibi durumlar olduğu söylendi."

Sevilen oyuncu Demet Evgar ise hakkında çıkan bu iddialara karşı henüz bir açıklama yapmadı. Durumun nasıl gelişeceği ve setteki gerilimin nasıl sonlanacağı merakla bekleniyor.