Bahar setinde büyük olay! "Demet Evgar asistana küfür etti" iddiası

Salı akşamları SHOW TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisinde Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy ile başrolü paylaşan Demet Evgar hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. Söylentilere göre Evgar, set çalışanları ile tartışıyormuş.

Bahar setinde büyük olay!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-05-2024 13:41

Başarılı oyuncu Demet Evgar, rol aldığı 'Bahar' dizisinde Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak ve Ecem Özkaya gibi isimlerle birlikte sergilediği performansla övgüleri toplarken, hakkında çıkan ilginç bir iddiayla gündeme geldi.

16. bölümüyle sezon arası verecek olan dizinin başrol oyuncusu Demet Evgar'ın, 'Aramızda Kalmasın' programında ortaya atılan iddialara göre, geçtiğimiz günlerde kendi sahne süresi ile ilgili soru soran yönetmen asistanına sesini yükselttiği ve ardından küfür içeren bir konuşma yaptığı öne sürüldü.

Asistan, Evgar'ın kendisine küfür etmesinin ardından konuyu dizinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt'a taşıdı. Yönetmen ise ekibinden birine yapılan bu saygısızlığı kabul etmeyeceğini söyleyerek seti paydos etti. Yönetmen, aynı zamanda Evgar'ın özür dilemediği takdirde setin başlamayacağını da belirtti. Bunun üzerine başrol oyuncusu ağlayarak af diledi.

Müge Dağıstanlı, ortaya çıkan iddialar hakkında şunları söyledi: "Bu sorun Şubat'tan beridir devam ediyor. Sorunun ise Demet Evgar'ın zaman zaman yönetmeni dinlememesi ve kostüm yapan ekibi zora sokması gibi durumlar olduğu söylendi."

Sevilen oyuncu Demet Evgar ise hakkında çıkan bu iddialara karşı henüz bir açıklama yapmadı. Durumun nasıl gelişeceği ve setteki gerilimin nasıl sonlanacağı merakla bekleniyor.

Benzer Haberler
Hilal Altınbilek'ten büyük anlaşma Hilal Altınbilek'ten büyük anlaşma
Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci fragman yayınlandı Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci fragman yayınlandı
Sandık Kokusu dizisinden merak uyandıran yeni tanıtım Sandık Kokusu dizisinden merak uyandıran yeni tanıtım
Resmi Gazetede Açıklandı! Emeklilere Ek Ödeme Verilecek! 17800 TL Ödeme Bugünden Sonra Başvuru Yapanlar Alacak! Resmi Gazetede Açıklandı! Emeklilere Ek Ödeme Verilecek! 17800 TL Ödeme Bugünden Sonra Başvuru Yapanlar Alacak!
Halkbank banka hesabı açan veya banka hesabı olan yaşadı! Banka şartsız, kefilsiz 15000 TL ödüyor! Halkbank banka hesabı açan veya banka hesabı olan yaşadı! Banka şartsız, kefilsiz 15000 TL ödüyor!
Burka Yörük, Tuana Yılmaz’a evlenme teklifi etti! Burka Yörük, Tuana Yılmaz’a evlenme teklifi etti!
ÇOK OKUNANLAR
ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten
  • 23-05-2024 11:15

ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten

Can Yaman, 1 Milyon Euro'yu elinin tersiyle itti
  • 23-05-2024 11:02

Can Yaman, 1 Milyon Euro'yu elinin tersiyle itti

Aleyna Tilki, şöhretin bedelini anlattı:
  • 27-05-2024 09:06

Aleyna Tilki, şöhretin bedelini anlattı: "Çocukluğumu yaşayamadım"

Melis Sezen'in paylaşımı olay oldu: İlginç hareketleri eleştiri yağmuruna tutuldu
  • 24-05-2024 11:32

Melis Sezen'in paylaşımı olay oldu: İlginç hareketleri eleştiri yağmuruna tutuldu

Bangladeş'te Burak Özçivit izdihamı
  • 27-05-2024 09:50

Bangladeş'te Burak Özçivit izdihamı