Bahar Şahin'den Sosyal Medyadaki Nefret Yorumlarına Ateş Püsküren İsyan!

Ekranların sevilen ve doğal tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan başarılı oyuncusu Bahar Şahin son dönemde katıldığı bir YouTube programının ardından hedef gösterildiği sosyal medyadaki çirkin yorumlara ateş püskürdü. Maruz kaldığı nefret dolu mesajlar karşısında adeta çileden çıkan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla isyan bayrağını açtı.

Sarp Bozkurt'un Programına Konuk Olmuştu

Geçtiğimiz günlerde meslektaşı Sarp Bozkurt'un YouTube'da yayınlanan Acı Sohbet programına konuk olan Bahar Şahin son derece keyifli ve içten bir çekim gerçekleştirdiklerini belirtti. Ancak program yayınlandıktan sonra sosyal medyada maruz kaldığı lince dikkat çeken güzel oyuncu kötü niyetli bir kitlenin hedefi olmamak için önceden önlem almaya çalıştıklarını şu sözlerle anlattı:

"Çok kısa bir süre önce çok sevdiğim, oynamaktan keyif aldığım izlemekten keyif aldığım Sarp Bozkurt'un kanalına konuk oldum ve çok güzel, çok içten bir YouTube programı çektik. Aslında o kadar fazla şey yaptık ki bizim çektiğimiz görüntülerden sırf yanlış bir kitlenin önüne düşer ve saçma sapan yerlere çekilir diye hem menajerim hem Sarp Abi ve ekibi çok fazla şeyi de attık."

"Sosyal Medya Onurunuzu Ayaklar Altına Alma Hakkını Vermez!"

Alınan tüm önlemlere rağmen bazı sosyal medya kullanıcılarının yaptığı öfke ve nefret dolu yorumlara karşı sinirlerine hakim olmakta zorlandığını dile getiren Bahar Şahin, gösterdiği haklı tepkiyi şu sert ifadelerle sürdürdü:

"Sinirlerime hakim olmak istiyorum ve söyleyeceğim her şeyi süzgeçten geçirip montajlayıp öyle paylaşmak istiyorum. Çünkü o kadar sinirliyim ki ağzıma hakim olamayacağım diye aşırı korkuyorum. Bir insanı ne kadar sürede tanıyabilirsiniz? 1 dakikada mı, 30 dakikada mı ya da bir YouTube programının altına yazılacak nefret ve öfke dolu gerçekleştiği birkaç cümleyle mi? Sosyal medya size fikirlerinizi ifade etme hakkı verir. Bir insanın onurunu gururunu ayaklar altına alma hakkını vermez."

Ünlü oyuncunun dijital medyadaki linç kültürüne ve haksız eleştirilere karşı verdiği bu cesur ve net tepki kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan gündem maddelerinden biri haline gelirken hayranları da binlerce destek mesajıyla oyuncunun yanında durdu.