Bahar Şahin'den Sosyal Medyadaki Nefret Yorumlarına Ateş Püsküren İsyan!

Katıldığı YouTube programının ardından nefret yorumlarına maruz kalan Bahar Şahin isyan etti. Oyuncu "Ağzıma hakim olamayacağım diye korkuyorum" dedi.

Bahar Şahin'den Sosyal Medyadaki Nefret Yorumlarına Ateş Püsküren İsyan!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-11-2026 17:16

Ekranların sevilen ve doğal tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan başarılı oyuncusu Bahar Şahin son dönemde katıldığı bir YouTube programının ardından hedef gösterildiği sosyal medyadaki çirkin yorumlara ateş püskürdü. Maruz kaldığı nefret dolu mesajlar karşısında adeta çileden çıkan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla isyan bayrağını açtı.

Sarp Bozkurt'un Programına Konuk Olmuştu

Geçtiğimiz günlerde meslektaşı Sarp Bozkurt'un YouTube'da yayınlanan Acı Sohbet programına konuk olan Bahar Şahin son derece keyifli ve içten bir çekim gerçekleştirdiklerini belirtti. Ancak program yayınlandıktan sonra sosyal medyada maruz kaldığı lince dikkat çeken güzel oyuncu kötü niyetli bir kitlenin hedefi olmamak için önceden önlem almaya çalıştıklarını şu sözlerle anlattı:

"Çok kısa bir süre önce çok sevdiğim, oynamaktan keyif aldığım izlemekten keyif aldığım Sarp Bozkurt'un kanalına konuk oldum ve çok güzel, çok içten bir YouTube programı çektik. Aslında o kadar fazla şey yaptık ki bizim çektiğimiz görüntülerden sırf yanlış bir kitlenin önüne düşer ve saçma sapan yerlere çekilir diye hem menajerim hem Sarp Abi ve ekibi çok fazla şeyi de attık."

"Sosyal Medya Onurunuzu Ayaklar Altına Alma Hakkını Vermez!"

Alınan tüm önlemlere rağmen bazı sosyal medya kullanıcılarının yaptığı öfke ve nefret dolu yorumlara karşı sinirlerine hakim olmakta zorlandığını dile getiren Bahar Şahin, gösterdiği haklı tepkiyi şu sert ifadelerle sürdürdü:

"Sinirlerime hakim olmak istiyorum ve söyleyeceğim her şeyi süzgeçten geçirip montajlayıp öyle paylaşmak istiyorum. Çünkü o kadar sinirliyim ki ağzıma hakim olamayacağım diye aşırı korkuyorum. Bir insanı ne kadar sürede tanıyabilirsiniz? 1 dakikada mı, 30 dakikada mı ya da bir YouTube programının altına yazılacak nefret ve öfke dolu gerçekleştiği birkaç cümleyle mi? Sosyal medya size fikirlerinizi ifade etme hakkı verir. Bir insanın onurunu gururunu ayaklar altına alma hakkını vermez."

Ünlü oyuncunun dijital medyadaki linç kültürüne ve haksız eleştirilere karşı verdiği bu cesur ve net tepki kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan gündem maddelerinden biri haline gelirken hayranları da binlerce destek mesajıyla oyuncunun yanında durdu.

Benzer Haberler
Aybüke Pusat Sürprizi! Çağatay Ulusoy’la Başrolde Aybüke Pusat Sürprizi! Çağatay Ulusoy’la Başrolde
Aydan Şener’in Acı Kaybı! “Canım Meleğim” Aydan Şener’in Acı Kaybı! “Canım Meleğim”
Asil Gök ve Derya Uluğ Evleniyor! 10 Yıllık Aşkta Düğün Tarihi Belli Oldu Asil Gök ve Derya Uluğ Evleniyor! 10 Yıllık Aşkta Düğün Tarihi Belli Oldu
Ferhat Göçer'in Hayatını Değiştiren Karar! Gözyaşlarına Boğuldu Ferhat Göçer'in Hayatını Değiştiren Karar! Gözyaşlarına Boğuldu
Yeliz Yeşilmen'den Ünlülere Sert Çıkış! Yeliz Yeşilmen'den Ünlülere Sert Çıkış! "Midem Bulanıyor"
Halef Dizisi İçin Yolun Sonu Mu? 44. Bölüm İddiası Şoke Etti! Halef Dizisi İçin Yolun Sonu Mu? 44. Bölüm İddiası Şoke Etti!
ÇOK OKUNANLAR
Deniz Baysal'ın Çocuk Konusundaki Fikirleri Radikal Şekilde Değişti
  • 28-10-2026 17:15

Deniz Baysal'ın Çocuk Konusundaki Fikirleri Radikal Şekilde Değişti

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a Romantik Doğum Günü Kutlaması!
  • 28-10-2026 15:58

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a Romantik Doğum Günü Kutlaması!

Ünlü İsimler Antalya'da Bir Araya Geldi!
  • 31-10-2026 09:27

Ünlü İsimler Antalya'da Bir Araya Geldi!

Yılmaz Erdoğan Sessizliğini Bozdu: Kam Davulu Sahnesi İçin Ekibi Adına Özür Diledi!
  • 03-11-2026 17:37

Yılmaz Erdoğan Sessizliğini Bozdu: Kam Davulu Sahnesi İçin Ekibi Adına Özür Diledi!

Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş'ın Aşkı Belgelendi: İlk Romantik Kare Geldi!
  • 30-10-2026 12:00

Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş'ın Aşkı Belgelendi: İlk Romantik Kare Geldi!