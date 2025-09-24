Bahar Şahin'den Olay Açıklama: "Oruç. Tutanı Sevmezler"

Sosyal medyada yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Bahar Şahin, bu kez de setlerde yaşadığı çarpıcı bir olayı anlattı. Daha önce eski rol arkadaşı Mine Tugay hakkında dile getirdiği “mobbing” iddiasıyla ses getiren oyuncu, Ramazan ayında sette yaşanan bir durumu gündeme taşıdı.

“İşi Yavaşlattıkları Düşünülür”

Bahar Şahin, Ramazan ayında çekimleri yapılan bir dizinin setinde, bir çalışanın orucunu yemek artıklarından açmak zorunda bırakıldığını ifade etti. Oyuncu, o anları şu sözlerle paylaştı:

“Sette dini bütün olan kişileri sevmezler. Çünkü işi yavaşlattıklarını düşünürler. Oruç tutanlara saygı duymazlar, ekstra bütçe olarak görürler. Işık tutan bir abi orucunu yemek arasından kalanlarla açmak zorunda bırakıldığını söyledi. Ben de ‘Yemek getirilene kadar sahneyi oynamayacağım’ dedim. Yapımcı sete gelerek gerginlik çıkardı.”

“Set Mahremiyeti” Tartışması

Şahin, setlerdeki baskı ve sessizlik kültürünü de eleştirdi. “Set mahremiyeti diye bir şey var. Tacize de uğrasanız, hırsızlıkla da suçlansanız eğer susmazsanız, yapımcılarla aranız bozulur. İş bulmanız da zorlaşır. Çoğu oyuncu bu yüzden sessiz kalıyor.” sözleriyle sektörün zorlu koşullarına dikkat çekti.

Fenomen Set Çalışanından Destek

Set çalışanı Yener Yalçın, Bahar Şahin’in açıklamalarını doğruladı. Sosyal medyada yaptığı yorumda, “Tutanları sevmezler.” diyerek oyuncunun sözlerini destekledi.