Bahar Şahin’den Mine Tugay Tartışmasına Videolu Yanıt: “Allah Sana Bu Hastalığı Yaşatmasın”

Oyuncu Bahar Şahin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla 2019-2020 yılları arasında rol aldığı bir dizide bir kadın meslektaşının kendisine psikolojik şiddet uyguladığını öne sürdü. Şahin’in iddiaları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve gözler Mine Tugay’a çevrildi.

Mine Tugay’dan Açıklama

Tugay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Beni tanıyan herkes bilir ki, itham edildiğim üslup ve cümlelerle alakam yok. Arkadaşlarım bana yapılan iftiraları anlattığında üzüldüm. Çünkü asla söylemediğim şeylerle hedef gösterilmek saygısızca. İyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Yine de herkese iyilik diliyorum. Sessiz kalmamı istememişsiniz, bu yüzden ilk ve son kez açıklama yapıyorum.”

Bahar Şahin’den Sert Yanıt

Mine Tugay’ın açıklamasının ardından Bahar Şahin, sosyal medyadan videolu bir yanıt verdi. Kendisine yöneltilen eleştirilere cevap veren oyuncu, isim vermeden şu sözleri kullandı:

“Allah seni senin kötülüğünden korusun. Kanser geçmişi olan bir kadına sırf daha fazla sahne yazılıyor diye, ‘Allah korusun tekrar nüksetmesin’ diyebilecek kadar kötü olabilirsin. Allah sana bu hastalığı yaşatmasın.”

Şahin, “Gündem olmak için mi konuşuyorsun?” yorumlarına da tepki göstererek, “Ben işsiz kalmadım. Evimin kirasını kendim ödüyorum. Yalan yanlış anlatılanlar yüzünden geri çekildim ama artık susmayacağım” dedi.

Destek Mesajları Geldi

Tartışmaya dizide rol alan diğer oyuncular da dahil oldu. Serra Kutlubey, “Mine Tugay’ı yıllardır tanıyorum. Kalbini biliyorum. Çoğu haksızlığa göğüs gerdiğine şahidim” diyerek Tugay’a destek verdi. Öte yandan Deniz Uğur, sosyal medya paylaşımlarıyla Bahar Şahin’in yanında olduğunu gösterdi.