Bahar Şahin: "Aşkı unuttum desem yeridir"

İlk projesi “O Hayat Benim” ile ismini kitlelere duyuran, “Zalim İstanbul”un Ceren’i Bahar Şahin, MAG Kasım sayısının kapak kızı oldu.

Bahar Şahin:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-11-2024 10:16

“Oyuncu olmak, insanın kendisi ile verdiği psikolojik savaşıdır bence.” diyen güzel oyuncu Bahar Şahin, ilkelerini ve hayattaki en önemli öğretisini MAG Kasım sayısında anlattı.  


Kişisel hedeflerinden, kariyerinden ve heyecanlarından bahseden Bahar Şahin “Usta oyuncularla çok güzel projelerim oldu; gelecek projelerim için de tercihimi her zaman yaptığım gibi, tür değil de karakterden yana kullanacağım. Okuduğum karakter beni heyecanlandırıyor, oyunculuğa olan tutkumu arttırıyorsa peşinden giderim.” dedi.



“Olursa, bir gün mesleğimi İspanya’da icra etmek isterim.” diyen güzel oyuncu “İspanyolca öğreniyorum, sağlıklı yaşamaya ve beslenmeye kafayı taktım. Bir de sporla aramı düzeltmeye çalışıyorum, çünkü spor yapmak beni hiçbir zaman mutlu etmedi!” açıklamasında bulundu.

“Sevdiğiniz ve âşık olduğunuz zaman nasıl bir Bahar Şahin ortaya çıkıyor?” sorusunu da cevaplayan Şahin “Çok uzun bir zamandır aşk ile ilgili eyleme geçmedim, unuttum desem yeridir.”

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