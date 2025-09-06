Bahar Dizisinin Yeni Sezon Adı Belli Oldu: “Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?”

Show TV ekranlarının sevilen yapımı Bahar dizisi, yeni sezon öncesinde isminde değişikliğe gitti. İlk sezonunda “Uyanmaya Hazır Mısın?”, ikinci sezonunda ise “Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?” adıyla yayınlanan dizi, 3. sezonunda “Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?” ismiyle seyirci karşısına çıkacak.

Bahar Dizisinin 3. Sezon Afişi Yayınlandı

MF Yapım imzalı, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği Bahar dizisinin 3. sezon afişi izleyicilerle buluştu. Yeni sezonu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Mehmet Can Bindal oturuyor.

Başrolünde Demet Evgar’ın yer aldığı dizi, güçlü hikâyesiyle izleyicilere ilham vermeye devam edecek.

Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Yeni sezonda Demet Evgar ve Buğra Gülsoy’a; Mert Turak, Ecem Özkaya, Hayal Köseoğlu, Elit Andaç Çam, Esra Ruşan, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Can Kızıltuğ, İrem Kahyaoğlu, Mert Öner ve Hatice Aslan eşlik ediyor.

Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor?

Hayata tutunmanın ve umudun gücünü yeniden hatırlatacak olan Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?, yeni sezonun ilk bölümüyle 9 Eylül Salı günü saat 20.00’de Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak