Bahar Dizisinin Yeni Senaristleri Belli Oldu!

Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Bahar, ikinci sezonunu geride bırakırken yeni sezona yepyeni bir senarist kadrosuyla hazırlanıyor. Demet Evgar’ın başrolünde yer aldığı yapım, üçüncü sezonunda Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı gibi sektörün deneyimli iki ismine emanet edilecek.

Yeni Sezon İçin Hazırlıklar Başladı

MF Yapım imzası taşıyan dizinin dün yayınlanan 48. bölümüyle sezon finali yapılırken, yönetmenliğini yine Neslihan Yeşilyurt üstlenmeye devam edecek. Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun yaptığı dizinin senaryosunu geçtiğimiz sezon Deniz Akçay devralmıştı. Üçüncü sezon itibarıyla ise kalem değişikliği gerçekleşti.

Sektörün Önde Gelen Kalemleri Bahar’da Buluşuyor

Yeni sezonda Bahar’ın senaryosunu yazacak iki isim; daha önce birçok başarılı projeye imza atan Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı oldu. Bu ikili, televizyon ve sinema dünyasında hem duygusal hem de güçlü anlatımlarıyla tanınıyor.

Demet Evgar’lı Bahar Dizisinde Yeni Dönem Başlıyor

Yeni sezonun hem hikaye akışı hem de karakter gelişimi açısından izleyiciyi şaşırtması bekleniyor. Demet Evgar’ın performansıyla adından söz ettirdiği dizi, senaryo değişikliğiyle birlikte daha da derinleşecek bir yapıya kavuşacak.