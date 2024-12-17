Bahar dizisine sürpriz konuk

Show TV’nin fenomen dizisi Bahar, ikinci sezonunda izleyicisini ekran başına toplamaya devam ediyor. Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığını üstlendiği, MF Yapım imzalı diziye bu akşam önemli bir isim katılıyor. Demet Gül, yeni bölümde Jennifer Harmancı karakteriyle seyirciyle buluşacak.

Bahar dizisine sürpriz konuk
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-12-2024 15:56

Show TV’nin büyük beğeni toplayan dizisi “Bahar”, ikinci sezonunda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığını üstlendiği ve MF Yapım imzası taşıyan dizinin yeni bölümüne başarılı oyuncu Demet Gül katılıyor.

Demet Gül, bu akşam yayınlanacak bölümde, yurt dışında tanınan ünlü mikro cerrahi uzmanı Jennifer Harmancı karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Babası Türk, annesi Amerikalı olan Jennifer, İstanbul’a bir kongre için geliyor ve aynı zamanda Evren’in (Buğra Gülsoy) tedavisi için Bahar’ın (Demet Evgar) ulaşmaya çalıştığı doktor olarak hikâyeye dahil oluyor.

Demet Gül, son olarak TRT Türk’te yayınlanan “Temelli Misafir” dizisinde Almanya’dan gelen “Meliha” karakteriyle dikkat çekmişti. Yeni rolüyle “Bahar” dizisine katılan Gül’ün performansı, şimdiden izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

“Bahar” yeni bölümüyle bu akşam Show TV ekranlarında olacak.

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