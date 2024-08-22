Bahar dizisine 3 bomba isim! Yeni sezonda fırtınalar esecek!

“Bahar” Dizisinin 2. sezonu heyecanla bekleniyor: Yeni sezon 17 Eylül’de başlıyor.

Bahar dizisine 3 bomba isim! Yeni sezonda fırtınalar esecek!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-08-2024 17:28

MF Yapım’ın Show TV’de yayınlanan ve reytinglerde zirvede yer alan dizisi Bahar Uyanmaya Hazır Mısın?, merakla beklenen ikinci sezonuyla geri dönüyor. Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy’u başrollerde buluşturan dizinin yeni sezon çekimleri önümüzdeki günlerde başlıyor. Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin 2. sezonunun 17 Eylül’de ekrana gelmesi planlanıyor.

Diziye bu sezon üç yeni oyuncu katıldı ve karakterlerde bazı değişiklikler yapıldı. Özellikle Süreyya karakterinin sağ kolu olarak bilinen Ergün karakteri, bu sezon yerini Eylem karakterine bırakıyor. Bu rolü, başarılı oyuncu Elçin Afacan canlandıracak. Eylem, sadece hastanenin yeni doktoru olarak değil, aynı zamanda Süreyya’nın gizli muhbiri olarak da dizide kritik bir rol oynayacak.

Bahar dizisinin hayranları, yeni sezonla birlikte hikâyede yaşanacak sürpriz gelişmeleri ve kadroya katılan yeni isimlerin nasıl bir etki yaratacağını büyük bir heyecanla bekliyor.

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