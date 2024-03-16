Bahar dizisinden merak uyandıran fragman!

Show TV'nin yayınladığı "Bahar" dizisinin yeni bölümünden ilk fragmanı, izleyicileri heyecanlandırdı. Timur'un Bahar ve çocuklarına gösterdiği ilgiyi konu alan tanıtım, büyük ilgi gördü. Timur ve Bahar arasındaki yakınlaşma, izleyicilerin ikilinin ilişkisinin nasıl gelişeceği konusunda meraklanmasına neden oldu. Fragmanda, Timur'un duygusal yönünün ilk kez ortaya çıkması, geçmişi ve Bahar'a karşı duygularının değiştiğine dair ipuçları verdi.



Dizinin yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt üstlenirken, senaryo Ayça Üzüm'e ait. Başrollerde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak gibi başarılı oyuncular bulunuyor."Bahar" her Salı Show TV'de saat 20.00'de izleyicilerle buluşuyor.