Bahar dizisinden merak uyandıran fragman!

Show TV’nin sevilen dizisi "Bahar" için yeni bölümünden heyecan verici bir fragman paylaşıldı. MF Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği bu dizi, Salı akşamları ekran başındaki izleyicileri büyülemeye devam ediyor. İlk tanıtım fragmanıyla yine olay oldu ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Bahar dizisinden merak uyandıran fragman!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-03-2024 11:15

 

Show TV'nin yayınladığı "Bahar" dizisinin yeni bölümünden ilk fragmanı, izleyicileri heyecanlandırdı. Timur'un Bahar ve çocuklarına gösterdiği ilgiyi konu alan tanıtım, büyük ilgi gördü. Timur ve Bahar arasındaki yakınlaşma, izleyicilerin ikilinin ilişkisinin nasıl gelişeceği konusunda meraklanmasına neden oldu. Fragmanda, Timur'un duygusal yönünün ilk kez ortaya çıkması, geçmişi ve Bahar'a karşı duygularının değiştiğine dair ipuçları verdi.


Dizinin yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt üstlenirken, senaryo Ayça Üzüm'e ait. Başrollerde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak gibi başarılı oyuncular bulunuyor.

"Bahar" her Salı Show TV'de saat 20.00'de izleyicilerle buluşuyor.

 

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