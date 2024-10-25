Bahar dizisinde beklenmedik ayrılık: Diziye veda ediyor

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi “Bahar Kalbini Dinlemeye Var Mısın?”, yeni sezonunda da sürprizlerle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığını üstlendiği dizinin senaryosuna dengeyi değiştirmesi amacıyla eklenen başhekim Süreyya Biçer karakterine veda vakti yaklaştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Büşra Pekin’in başarıyla canlandırdığı başhekim Süreyya karakterinin diziden ayrılacağı bilgisi kulislerde hızla yayıldı.

Son bölümlerde dekoltesiyle gündem olan Süreyya karakterinin, senaryonun planlandığı gibi ilerleyememesi nedeniyle diziden erken ayrılacağı öğrenildi. Pekin’in diziye vedası, dizinin hayranları arasında merakla beklenen bir gelişme olarak öne çıkarken, Süreyya’nın vedasının hikâyedeki dengeleri nasıl değiştireceği de şimdiden büyük bir soru işareti.

Bahar dizisinin yeni bölümü, ayrılık sahnesi ve gelişmelerle izleyicileri ekran başına toplamaya hazırlanıyor.