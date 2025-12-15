Bahar Dizisi İçin Final Kararı: Demet Evgar'lı Fenomen Dizi Ekrana Veda Ediyor

Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı, yayın günü Salı'dan Pazar'a alınan MF Yapım imzalı fenomen dizi Bahar, 64. bölümde final yaparak ekrana veda ediyor.

Bahar Dizisi İçin Final Kararı: Demet Evgar'lı Fenomen Dizi Ekrana Veda Ediyor
Yayın Tarihi : 15-12-2025 17:01

Son yılların en çok izlenen ve en dikkat çeken yapımlarından biri olan, Demet Evgar’ın başrolünde olduğu MF Yapım imzalı Bahar dizisinin akıbeti belli oldu. Yayın günü değişikliğiyle gündeme gelen popüler dizi, 64. bölümde ekran macerasını sonlandırarak final yapacak.

Yayın Günü Değişikliği Sonrası Final

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya, Demirhan Demircioğlu, Nilsude Albayrak, Füsun Demirel ve Hatice Aslan gibi güçlü bir kadroyu buluşturan dizi, iki hafta önce yayın günü olan Salı’dan Pazar gününe kaydırılmıştı.

Sezon başında izlenme rakamlarında sürpriz bir artış yaşanmazsa, yılbaşı öncesinde bitmesi planlanan Bahar, konusu, başarılı oyunculukları ve güçlü rejisiyle Türk televizyon tarihinin unutulmaz projeleri arasına adını yazdırdı.

Dizinin final kararı, sadık izleyici kitlesinde üzüntü yarattı.

