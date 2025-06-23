Bahadır Tatlıöz'den "Bu Yaz"

Türk pop müziğinin güçlü sesi Bahadır Tatlıöz, yaz sezonuna damgasını vuran enerjik şarkısı “Bu Yaz” ile dijital müzik platformlarında fırtına gibi esiyor.

Bahadır Tatlıöz'den
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 23-06-2025 13:12

Yayınlandığı ilk ayda yalnızca Spotify’da 5 milyon dinlenmeyi geride bırakan şarkı, platformun en prestijli listelerinden biri olan Trend 2025 çalma listesine kapak olarak seçildi.

“Bu Yaz” şimdiye dek binlerce videoya ilham oldu, TikTok’ta milyonlarca izlenmeye ulaştı. Gençlerin dans videolarında sıkça tercih ettiği şarkı, kısa sürede TikTok’un en popüler trendlerinden biri haline geldi.

"Bu Yaz", güncel verilere göre Spotify Daily Top Songs Turkey listesinde en çok dinlenen ilk 14 şarkı arasında yer alarak yükselişini sürdürüyor. Aynı zamanda Daily Viral Songs Turkey ve Daily Top Artists Turkey listelerinde eş zamanlı olarak yer buldu.

Dijital platformlardaki bu güçlü ivmenin yanı sıra, radyo ve müzik kanallarında da büyük ilgi gören “Bu Yaz”, Türkiye’nin dört bir yanındaki yayınlarda yaz boyunca sıkça çalınmaya devam ediyor.

Ayrıca şarkı, Hot Hits Türkiye, Türkçe Pop, New Music Friday, En İyi 50 ve Yaz Hitleri gibi Spotify’ın en popüler çalma listelerinde de dikkat çekici bir konumda yer alıyor.

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