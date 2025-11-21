Bahadır Tatlıöz Ve Çağan Şengül'den "Yemin Ettim"e Akustik Dokunuş!

Türk müziğinin unutulmaz ismi Kayahan’ın 1991 yılında yayınlanan klasik eseri “Yemin Ettim”, geçen haftalarda Bahadır Tatlıöz ve Çağan Şengül yorumuyla yeniden hayat bulmuş ve ilk versiyonu büyük beğeni toplamıştı. Efsaneleşen şarkı, şimdi bu başarılı yorum ve akustik bir atmosferde yeniden müzikseverlerle buluşuyor.



Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanan “Yemin Ettim (Akustik)”, şarkının duygusal derinliğini yalın bir tonda hissettiren, içten ve samimi bir yorum sunuyor. Sahnedeki güçlü duygusu ve özgün tarzıyla bilinen Bahadır Tatlıöz, duru ve saf vokaliyle dikkat çeken Çağan Şengül ile bu projede yine güçlü bir uyum yakalıyor. Bahadır Tatlıöz tarafından yeniden düzenlenen akustik versiyon, gitarın ve klarnetin ön planda olduğu sadelikte ilerliyor. Bu projesinde de akustik klibin yönetmenliğini de üstlenen Bahadır Tatlıöz, şarkının ruhunu görsel olarak da yansıtan minimal bir anlatım tercih ediyor. Kayahan’ın müzikal mirasına duyulan saygıyla hazırlanan “Yemin Ettim (Akustik)”, geçmişin izlerini geleceğe taşıyan bir anma niteliği taşıyor.

“Yemin Ettim (Akustik)”, 21 Kasım Cuma günü klibiyle birlikte tüm dijital müzik platformlarında yayında!