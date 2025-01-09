Bade İşçil’in kalbi artık dolu: “Aradığım aşkı buldum”

Ünlü oyuncu Bade İşçil, sonunda mutluluğu yakaladı. Uzun bir süredir yalnız olduğunu dile getiren İşçil, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarına yaptığı açıklamayla aşkını ilan etti.

Bade İşçil’in kalbi artık dolu: “Aradığım aşkı buldum”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-01-2025 12:11

Muhabirlerin “Aradığınız aşkı buldunuz mu?” sorusuna neşeyle yanıt veren İşçil, “Buldum, buldum” diyerek duygularını paylaştı. Bu samimi açıklamasıyla hayranlarını sevindiren güzel oyuncu, yeni ilişkisinin detayları hakkında ise yorum yapmaktan kaçındı.

“Sarı Sayfalara İlan Vermem Gerekir” Demişti
Bade İşçil, geçtiğimiz aylarda yalnız olduğunu dile getirirken “Sevgili bulmak için sarı sayfalara ilan mı vereyim?” esprisiyle gündeme gelmişti. Bu çıkışıyla sosyal medyada oldukça konuşulan oyuncu, sonunda aradığı aşkı bulduğunu söyleyerek sevenlerini mutlu etti.

“Tek Başarısı Güzel Olmak Olan İnsanlar…”
Daha önce bir programda yaptığı “Kız arkadaşlarım beni erkek arkadaşlarımdan kıskanırdı” açıklamasıyla dikkat çeken İşçil, gazetecilerin bu sözleri hatırlatması üzerine şöyle dedi:

“Evet, öyle bir durum yaşanıyordu. Çünkü tek başarısı ‘güzel olmak’ olan insanlar böyle davranıyor. Bu tip kıskançlıklarla çok karşılaştım.”

Bade İşçil’in aşkta yakaladığı bu mutluluk, hayranları tarafından büyük bir sevinçle karşılanırken, oyuncunun hayatındaki yenilikler şimdiden merak konusu oldu

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