Bade İşçil’den Ekranlara Dönüş Açıklaması

nlü oyuncu Bade İşçil, uzun süredir ekranlardan uzak kalmayı tercih ediyor. Son olarak Arnavutköy’de yürüyüş yaparken görüntülenen İşçil, samimi açıklamalarda bulundu. Televizyon ve projelerden uzak durduğunu dile getiren oyuncu, şimdilik setlere dönmeyeceğini belirtti.

Arnavutköy’de Objektiflere Takıldı

Bir süredir gözlerden uzak yaşayan Bade İşçil, Arnavutköy’de yürüyüş yaparken kameralara yansıdı. Deniz kenarında uzun süre vakit geçiren oyuncu, sakin anlarını basın mensuplarıyla da paylaştı. Doğanın ve denizin kendisine iyi geldiğini ifade eden İşçil, huzurlu bir dönem yaşadığını söyledi.

“Şu An İçin Çalışmayı Düşünmüyorum”

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan İşçil, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, “Böyle denize bakarak kendimi dinlendiriyorum. Bu ara hiçbir projeyi takip etmiyorum. Televizyon izlemiyorum. Bir süre daha çalışmayacağım. Beni heyecanlandıran bir proje yok” diyerek kariyerine ara verdiğini net bir şekilde dile getirdi.

Setlere Ara

Son yıllarda birçok başarılı projede yer alan Bade İşçil, özellikle “Kuzey Güney” dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesi edinmişti. Ancak ünlü oyuncu, kariyerinde sakin bir dönemden geçtiğini ve şimdilik herhangi bir yapımda yer almak istemediğini belirtti. Hayranları, İşçil’in yeniden setlere dönmesini sabırsızlıkla beklese de oyuncu, şimdilik kendisine vakit ayırmayı tercih ediyor.