Bade İşçil: "Çok Para Her Zaman Mutluluk Getirmiyor"

Başarılı oyuncu Bade İşçil, Bloomberg HT ekranlarında yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programında samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü isim, paranın ve lüksün her zaman mutluluk getirmediğine vurgu yaptı.

"Paranın Getirdiği Mutluluk Geçici"

Programda gündelik yaşamına dair ilginç detaylar paylaşan Bade İşçil, kısa süre önce Bebek'te uygun fiyatlı bir marketten alışveriş yapıp halk otobüsüne binmesiyle dikkat çekmişti. Oyuncu bu konuda şöyle konuştu:

"İndirimleri takip ediyorum. Bir şeyin ederi 5 liraysa ona 100 lira vermek bana aptallık gibi geliyor. Çok lüks, çok para harcanan yerler mutluluk getirmiyor."

"Kendimi Buldum"

Yaş almanın kendisi için büyük bir kazanım olduğunu belirten İşçil, sözlerine şöyle devam etti:

"40’dan sonra bambaşka bir ben oldum. Artık ne istediğimi biliyorum. Sahte hiçbir şeyin içinde olmak istemiyorum. Kimisi 'delirdin' diyebilir ama bu delirmek değil, kendini bulmak."

"Lüks Çantalarla Değil, Çiçeklerle Mutlu Oluyorum"

Lüks tutkusu olmadığını belirten Bade İşçil, "Çantayla mutlu olanlar var. Ben ise çiçek açmadığında dert ediniyorum" diyerek doğayla kurduğu bağı anlattı. Ünlü oyuncu, "Ben yaşlanmayı çok seviyorum. Artık içime dönmeyi tercih ediyorum" diyerek huzurun ve gerçek mutluluğun peşinde olduğunu dile getirdi.