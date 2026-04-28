"Babamla Hissetmiştik": Ava Yaman Taşacak Bu Deniz’in Sırrını Açıkladı

Yeni sezonun iddialı yapımlarından "Taşacak Bu Deniz" dizisinde Eleni karakterine hayat veren genç oyuncu Ava Yaman, hem kariyerine hem de set ortamına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karadeniz’in eşsiz atmosferinde çekilen diziyle izleyicinin kalbine dokunmayı başaran Yaman, projenin kendisi için taşıdığı anlamı paylaştı.

"Babamla Senaryoyu Okuduğumuzda Hissetmiştik"

Proje seçiminde ailesinin görüşlerine önem verdiği bilinen Ava Yaman, dizinin senaryosuyla ilk buluştuğu anı şu sözlerle anlattı:

“Dizinin Trabzon’da çekileceğini öğrendiğimde çok mutlu oldum. Babamla senaryoyu ilk okuduğumuzda farklı bir iş olacağını hissettik… Öyle de oldu.”

Senaryonun derinliği ve karakterin özgünlüğü sayesinde daha en baştan projenin başarısını öngördüklerini belirten oyuncu, Trabzon'un doğal güzelliklerinin de bu hikayeye büyük bir güç kattığını vurguladı.

Karadeniz’in Eleni’si Beğeni Topluyor

Ava Yaman’ın hayat verdiği Eleni karakteri, dizideki duygusal sahneleri ve güçlü hikayesiyle kısa sürede sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Oyuncunun bu projeyle kariyerinde büyük bir sıçrama yapması beklenirken, dizinin yeni bölümlerindeki gelişmeler şimdiden merak konusu.

Fotoğraf Değil, Sevgi Kuyruğu

Genelde setlerde görmeye alışık olduğumuz "imza ve fotoğraf" kuyrukları, "Taşacak Bu Deniz" setinde yerini çok daha sıcak bir atmosfere bırakmış durumda. Ava Yaman, Karadeniz halkının kendilerine gösterdiği ilgiyi şu sözlerle özetleyerek duygularını paylaştı: