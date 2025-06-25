Baba Olmaya Hazırlanan Tolga Sarıtaş, Oğluna Vereceği İsmi Açıkladı

Tolga Sarıtaş baba oluyor! ABD tatilinden paylaşım yapan ünlü oyuncu, oğluna “Aras” ismini vereceklerini duyurdu.

Baba Olmaya Hazırlanan Tolga Sarıtaş, Oğluna Vereceği İsmi Açıkladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-06-2025 14:16

Tolga Sarıtaş, ilk kez baba olmanın heyecanını yaşıyor. Başarılı oyuncu, eşi Zeynep Mayruk ile birlikte ABD’ye gitti ve New York tatilinden paylaştığı fotoğraflarla hem hayranlarını sevindirdi hem de sürpriz bir açıklama yaptı: Oğlunun adını duyurdu!

New York Tatilinden Mutluluk Kareleri

Ünlü çift, bebek beklediklerini duyurduktan sonra ilk kez birlikte tatil fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Tolga Sarıtaş, Instagram hesabına “Bol yürüyüş, güzel yemek, ilk forma” notunu düşerek takipçilerine tatilden keyifli anlar sundu. Bu not, aynı zamanda çocuğu için hazırlıklara başladığını gösterdi.

Oğlunun Adını İlk Kez Açıkladı

Sarıtaş, fotoğrafların birinde tuttuğu minik bebek formasının üzerine yazılan isimle dikkat çekti. Oğluna “Aras” adını vereceklerini belirten oyuncu, bu duyuruyu sade ama etkileyici bir şekilde yaptı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları, hem bebek haberine hem de açıklanan isme yoğun ilgi gösterdi.

Sessiz Kalmayı Tercih Etmişti

Son dönemde TRT’nin ‘Teşkilat’ dizisinde rol alan Aybüke Pusat'ın boykot çağrısı nedeniyle diziden çıkarılması gündeme damga vurmuştu. Aynı projelerde yer alan Tolga Sarıtaş’ın bu süreçte sessiz kalması eleştirilmişti. Ancak oyuncu, şu günlerde özel hayatıyla ön planda. Yeni bir döneme hazırlanan Sarıtaş, tüm enerjisini eşi ve yakında doğacak oğluna yöneltmiş görünüyor.

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